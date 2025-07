Thunderbolts*, da oggi in homevideo con tante edizioni (e una steelbook) il cinecomic dell'MCU

Uscita in homevideo in grande stile per il 36° film del Marvel Cinematic Universe: oltre a DVD, blu-ray e 4K UHD, disponibile anche una Steelbook a due dischi. In tutte le edizioni Eagle una card da collezione.

L'attesa è finita. Da oggi, 30 luglio, arriva in homevideo con tantissime edizioni Thunderbolts, il trentaseiesimo film del Marvel Cinematic Universe e l'ultimo della cosiddetta "Fase 5". Quella per il film diretto da Jake Schreier con le star Florence Pugh e David Harbour, è una release in grande stile: il cinecomic esce infatti in DVD, blu-ray, 4K UHD e con una fantastica steelbook a due dischi, edizioni tutte distribuite da Eagle Pictures e acquistabili su Film & More.

Le edizioni DVD, Blu-ray e 4K UHD di Thunderbolts*

L'occasione giusta dunque per rivedere o scoprire la missione segreta di Yelena Belova, sorella adottiva della scomparsa Natasha Romanoff, che ormai demotivata riceve l'offerta da Valentina Allegra de Fontaine di affrontare una minaccia che il governo non può gestire ufficialmente. Yelena si ritrova così a guidare una squadra di antieroi e ex villain - tra cui Bucky Barnes, Red Guardian, U.S. Agent, Taskmaster e Ghost. Il tutto tra doppi giochi, vecchi rancori e una verità che potrebbe distruggerli.

Quattro edizioni, una bellissima Steelbook e una card da collezione

Tutte le edizioni di Thunderbolts,ovvero DVD, Blu-ray, 4K UHD e la Steelbook contenente il film nella versione 4K UHD e in blu-ray, saranno corredate anche da una card da collezione. E veniamo alle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti.

La steelbook con e senza fascetta protettiva assieme alla card presente in tutte le edizioni

Nelle edizioni 4K UHD il video è presentato in 2160p Ultra High Definition con formato 2.39:1, mentre per l'audio troviamo la traccia inglese Dolby Atmos 7.1.4 inglese e quella italiana in Dolby Digital Plus 7.1 (stessa codifica per il tedesco). Sono inoltre presenti il DTS 5.1 spagnolo e il Dolby Digital 5.1 polacco e ceco. C'è anche la traccia Dolby Digital 2.0 in inglese di audio descrittivo. Presenti i sottotitoli in tutte le lingue. Il blu-ray presenta il video in 2160p High Definition mentre rispetto all'edizione 4K la differenza è che l'inglese è in formato DTS HD Master Audio 7.1 (l'italiano è sempre in Dolby Digital Plus 7.1), mentre il DVD propone l'audio in semplice Dolby Digital 5.1 italiano, inglese e tedesco.

Gli extra: tanti approfondimenti sulle edizioni blu-ray e 4K UHD

E veniamo al pacchetto di contenuti speciali. Se l'edizione DVD non ne contiene nessuno, gli extra presenti sulle edizioni 4K e blu-ray sono moltissimi con numerose featurette per approfondire le varie tematiche del film. Si parte con In giro per il mondo e ritorno, a seguire Immergiti nell'incredibile apertura del film a Kuala Lumpur con Florence Pugh.

L'esterno e l'interno dell'edizione Steelbook di Thunderbolts*

Troviamo poi Creare una squadra da ricordare, quindi Scopri come gli antieroi disadattati diventano i Thunderbolts, e ancora Tutto su Bob, Sentry & The Void. In chiusura Unisciti a Lewis Pullman e alla creazione dei suoi tre personaggi, Gag reel, scene eliminate e il commento audio del regista.