Thunderbolts: Lewis Pullman rivela come ha scoperto il ritorno di Sentry in Avengers: Doomsday

Lewis Pullman, una delle nuove star del Marvel Cinematic Universe grazie al suo ruolo di Sentry in Thunderbolts, ha recentemente svelato in un'intervista come ha scoperto che il suo personaggio sarebbe tornato anche in Avengers: Doomsday.

Cosa ha detto Lewis Pullman sul suo Sentry

L'attore ha rivelato di essere venuto a conoscenza della notizia in modo piuttosto sorprendente, con un dettaglio che ha stupito molti dei suoi fan. Durante una conversazione con Deadline, Pullman ha condiviso il momento in cui ha ricevuto la notizia: "Ho visto che avevo circa 30 chiamate perse da Danny Ramirez mentre stavo girando. Ho pensato, 'Cosa può essere successo?' Quando mi ha chiamato, mi ha dato la notizia in un modo fantastico", ha raccontato.

Thunderbolts: un'immagine

Pullman ha anche aggiunto che, inizialmente, non aveva informazioni ufficiali riguardo al suo ritorno, ma quando è stato informato, è stato entusiasta: "Non avevo sentito nulla al riguardo, ma sono davvero felice di farne parte. È stata una grande sorpresa per me".

Il suo debutto nel ruolo di Sentry avverrà in Thunderbolts*, che precederà Avengers: Doomsday. La creazione di Sentry, un personaggio introdotto nel 2000 da Paul Jenkins e Jae Lee, racconta la storia di Bob Reynolds, un uomo che, con il potere di un milione di soli esplosivi, cancella dalla memoria collettiva sia la sua identità da supereroe che la sua esistenza.

Tutti i Thunderbolts al centro della scena

Un recente teaser per Thunderbolts lo ha descritto come "più forte di tutti i Vendicatori messi insieme", suggerendo che il ruolo di Sentry in Avengers: Doomsday sarà di grande rilevanza. Il regista Jake Schreier ha anche accennato a come il personaggio potrebbe essere fondamentale per gli eventi di Avengers: Doomsday, che concluderà la Fase 6 dell'MCU.

Thunderbolts, che farà parte della Fase 5, uscirà prima di Avengers: Doomsday, previsto per il 1° maggio 2026. Il film riunirà i personaggi di Avengers, X-Men e Fantastici Quattro e vedrà il ritorno dei fratelli Russo alla regia.