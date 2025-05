Thunderbolts*: un cartellone pubblicitario è stato modificato con il vero titolo del film Marvel

I Marvel Studios hanno apparentemente modificato un cartellone pubblicitario di Thunderbolts sostituendo il titolo con quello "vero" rivelato alla fine della storia.

Dopo più di un anno di preparazione al significato di quel misterioso asterisco, il finale del film, infatti, ha rivelato cosa sia effettivamente questo nuovo team introdotto nel MCU. ATTENZIONE SPOILER: Ovviamente non proseguite nella lettura dell'articolo se non avete ancora visto la pellicola al cinema.

Con Thunderbolts ora nelle sale, i Marvel Studios hanno iniziato a svelare il titolo effettivo del film. È stata condivisa un'immagine che mostra come gli operai abbiano cambiato il cartellone pubblicitario con il vero titolo del film. Infatti, il finale della Fase 5 ha stabilito che Yelena Belova e il suo gruppo di alleati sono i nuovi volti del gruppo di supereroi più famoso del MCU. Il titolo del film nel cartellone è stato modificato in The New Avengers.

Il cambio di titolo e l'operazione marketing della Marvel

Thunderbolts*: Sebastian Stan e David Harbour in una scena

L'immagine originale del cartellone pubblicitario di Thunderbolts riportava la scatola di cereali Wheaties che faceva parte della campagna di marketing del film MCU, evidenziata nel film verso la fine. Durante la prima scena post-credits del film, si vede Alexei Shostakov che cerca di impressionare una cliente in un negozio di alimentari davanti alle scatole di cereali Wheaties dei New Avengers, ma lei non si rende conto che questo sconosciuto è in realtà Red Guardian*.

Thunderbolts*: Florence Pugh in una scena del film

Il fatto che il titolo The New Avengers sia già stato messo in circolazione potrebbe scioccare alcuni spettatori, ma in realtà si tratta di un'operazione intelligente dal punto di vista del marketing. Quando si tratta di film di supereroi come Thunderbolts*, non ci vuole molto prima che gli spoiler raggiungano gli spazi pubblici online, dato che purtroppo sta diventando sempre più comune che le scene vengano riprese nei cinema e diffuse sui social media - per non parlare del passaparola generale che diffonde gli spoiler.

Dato che Avengers è un marchio molto popolare rispetto a un nome come Thunderbolts, questo aiuterà sicuramente le vendite dei biglietti nelle prossime settimane. In effetti, non è chiaro il motivo per cui i Marvel Studios abbiano fatto questo tipo di manovra, soprattutto quando i suoi film non sono stati così redditizi ultimamente. Il nuovo titolo è stato quindi confermato ufficialmente con un video che trovate di seguito.