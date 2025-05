Thunderbolts*, per il boss della Disney è il "primo e miglior esempio della nuova strategia Marvel"

L'amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha ammesso che la programmazione cinematografica della società ha faticato parecchio nel post-pandemia, concentrandosi troppo sulla quantità e non abbastanza sulla qualità delle sue produzioni.

Il Marvel Cinematic Universe, in particolare, non ha ritrovato il suo splendore dopo l'epico finale di Avengers: Endgame. Dopo il COVID ci sono stati dei successi di pubblico, come Deadpool & Wolverine, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel multiverso della follia, ma estremamente incoerente, dato che altri film come Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels e Captain America: Brave New World hanno provocato pesanti perdite allo studio.

Tuttavia, Iger considera Thunderbolts, che ha debuttato lo scorso fine settimana con 76 milioni di dollari negli Stati Uniti, come il "primo e migliore esempio" della nuova priorità dello studio di fare film migliori... anche se questo significa che ce ne saranno di meno.

Bob Iger e la nuova ricetta Marvel: "Meno quantità e più qualità"

Thunderbolts*: Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen, Florence Pugh legati in una scena

"Sappiamo tutti che nel tentativo di inondare la nostra piattaforma di streaming con più contenuti, ci siamo rivolti a tutti i nostri motori creativi, compresa la Marvel, e abbiamo chiesto loro di produrre molto di più", ha detto Iger durante l'incontro con gli investitori di mercoledì.

Thunderbolts*: Sebastian Stan in una sequenza del film

"Nel corso del tempo abbiamo anche imparato che la quantità non è necessariamente sinonimo di qualità. E francamente, abbiamo tutti ammesso a noi stessi di aver perso un po' di concentrazione producendo troppo. Consolidando un po' la produzione e facendo in modo che la Marvel si concentri maggiormente sui propri film, crediamo che la qualità sarà migliore. Credo che il primo e migliore esempio sia Thunderbolts*. Mi sento molto bene al riguardo".

Iger ritiene che i prossimi 18 mesi dell'azienda torneranno ai livelli del 2019, un periodo di grande successo per lo studio. In quell'anno, Disney ha guadagnato 11,12 miliardi di dollari a livello globale, di gran lunga il più grande risultato della storia per un singolo studio, con sette blockbuster che hanno incassato almeno un miliardo di dollari, tra cui Avengers: Endgame.