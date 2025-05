Thunderbolts*: dove sono Spider-Man e Daredevil durante l'attacco del Vuoto a New York City?

Spider-Man, Daredevil e altri eroi newyorkesi sono notoriamente assenti dalla battaglia contro il Vuoto climax di Thunderbolts. A spiegare il motivo è uno degli sceneggiatori del cinecomic Marvel attualmente in testa agli incassi.

New York City ha attraversato numerose crisi nell'MCU. La Statua della Libertà è stata quasi distrutta durante la battaglia finale in Spider-Man: No Way Home, e il sindaco Wilson Fisk ha creato una pericolosa task force per reprimere il comportamento dei vigilanti in Daredevil: Born Again. Non fa eccezione Thunderbolts, che contiene uno scontro apocalittico ambientato proprio nella Grande Mela.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Thunderbolts non proseguite nella lettura di questa news

I Thunderbolts riuniti a un tavolo

Nel momento clou di Thunderbolts, il Vuoto prende il controllo di Bob/Sentry e sprofonda New York nell'oscurità, scagliando migliaia di persone in un buco nero dove sono costrette a vivere i loro peggiori traumi. I Thunderbolts riescono ad aiutare Bob a controllare il Vuoto e a salvare tutti, ma New York ha comunque subito gravi danni e il pericolo è abbastanza grave da giustificare l'intervento di altri eroi. Ma a giustificare l'assenza di personaggi quali Spider-Man o Daredevil ci ha pensato lo sceneggiatore Eric Pearson, spiegando a ScreenRant che il tempo funziona diversamente nel Vuoto:

"Non ho guardato la mappa con sufficiente attenzione per capire dove sia andato. Non sono ancora sicuro che sia andato a Bleecker Street. Ma penso anche che il tempo si stia muovendo molto più velocemente di quanto ci si aspetti. Espansione e contrazione del tempo sono diverse. Come diciamo in Thor: Ragnarok, 'il tempo funziona in modo molto diverso qui'. Quando sei nello Spazio Vuoto, quanto tempo è passato? Forse è passato un secondo".

Dove sono gli eroi dell'MCU quando servono?

Sentry in azione

Uno dei buchi di trama più comuni nell'MCU è l'assenza di altri eroi durante gli eventi più importanti. Ad esempio, perché nessuno degli Avengers ha aiutato Capitan America a sconfiggere l'Hydra durante la battaglia su Washington D.C.? È una domanda ricorrente in molti progetti MCU, ed è la stessa che sorge durante la visione del nuovo cinecomic Marvel, che analizziamo nella nostra recensione di Thunderbolts. Tuttavia, Eric Pearson solleva una questione importante. La battaglia finale è fulminea, poiché avviene quando il Vuoto emerge e getta New York City nell'oscurità in pochi minuti.

Dopodiché, è difficile sapere quanto sia durata. Yelena e gli altri sono rimasti lì dentro per circa 20 minuti, ma potrebbero essere trascorsi sono pochi secondi o magari un'ora, a seconda di come funziona il tempo nel Vuoto. In ogni caso, potrebbe non esserci stato abbastanza tempo per coinvolgere gli altri eroi. È anche possibile che gli altri eroi siano stati consumati dal Vuoto e non abbiano capito cosa stesse accadendo. Ma la presenza di Spider-Man o Daredevil non avrebbe cambiato la sostanza dei fatti. Il Vuoto è un cattivo essenzialmente invulnerabile. I Thunderbolts sono gli unici personaggi a conoscenza di chi sia realmente e di come fermarlo.