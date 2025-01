Un thriller amatissimo da Stephen King sta per arrivare al cinema: ecco il trailer di Strange Darling

Se volete passare un San Valentino decisamente alternativo, non vi resta che andare al cinema per guardare questo thriller attesissimo

Vertice360 distribuirà nei cinema italiani, a partire dal 13 febbraio, Strange Darling, thriller rivelazione del 2024 scritto e diretto da JT Mollner, che, al suo debutto negli Stati Uniti, ha subito messo d'accordo critica e pubblico.

"Capolavoro geniale", ha scritto uno spettatore d'eccezione, ovvero Stephen King - Strange Darling è un film ricco a livello narrativo e visivo, girato interamente in 35mm.

Nell'arco di sei capitoli disposti in ordine non lineare, Mollner si diverte a stravolgere le aspettative del pubblico, alterando le barriere tra i generi in questo thriller adrenalico che sconfina nell'horror, con qualche sfumatura di true crime e che, nella sua corsa vertiginosa verso l'epilogo, viene contaminato da suggestioni prese a prestito addirittura dal romance. Perché niente è davvero come sembra.

Cosa racconta Strange Darling

Nella natura selvaggia dell'Oregon, un predatore implacabile (Kyle Gallner) insegue una donna ferita (Willa Fitzgerald). Lei fa del suo meglio per sfuggire al suo aggressore, ma diventa sempre più debole ogni minuto che passa. Chi la insegue è un uomo con una missione ed è solo questione di tempo prima che catturi la sua preda.

Nel cast, oltre ai protagonisti - Willa Fitzgerald (Il cardellino, Reacher) e Kyle Gallner (Smile, Dinner in America) - figurano anche Ed Begley Jr. (Better Call Saul, A Mighty Wind - Amici per la musica) e Barbara Hershey (Il cigno nero, Insidious, L'ultima tentazione di Cristo). Inoltre spicca anche Giovanni Ribisi (Salvate il soldato Ryan, Avatar, Lost in Translation - L'amore tradotto), tra i primi che il regista ha coinvolto nel progetto, qui in veste non solo di direttore della fotografia, ma anche di produttore.

Non vi resta che fiondarvi nelle sale dal prossimo 13 febbraio per passare un weekend di San Valentino davvero alternativo e originale. Di seguito anche la locandina italiana di Strange Darling.