Strange Darling: il blu-ray perfetto per un sorprendente horror-thriller dalle atmosfere vintage

Un thriller horror dalle atmosfere vintage spiazzante e sorprendente, che è piaciuto tanto a Stephen King, ma ha stregato anche critica e pubblico. Strange Darling, diretto da J.T. Mollner, non è certo un film passato inosservato, non solo perché si divide in sei capitoli che raccontano la storia in maniera non lineare, ma anche per le continue sorprese che riserva lungo il suo percorso. Un incontro tra una uomo e una donna che sembra una semplice storia di sesso occasionale, diventerà invece un vero incubo. Impossibile dire tanto di più senza rovinare la visione.

Kyle Gallner si guarda intorno furtivo

Un prodotto così atipico, anche per essere stato girato in pellicola 35 mm, valorizzato tra l'altro dalle valide interpretazioni di Willa Fitzgerald e Kyle Gallner, necessitava di un adeguato prodotto homevideo. E sotto questo aspetto la Midnight Factory, la collana horror di Plaion, è una garanzia. Infatti Strange Darling è proposto in blu-ray nella consueta elegante slipcase con tanto di booklet all'interno. Eccellente, come vedremo, la qualità tecnica, aspetto fondamentale per apprezzare tutta la carica sovversiva del film.

Il video: la magia del 35 mm, i colori accesi e le atmosfere vintage

L'edizione blu-ray di Strange Darling

Per quanto riguarda il video del blu-ray della Midnight Factory, curiosamente, è lo stesso film a informare esplicitamente gli spettatori con una scritta prima dell'inizio che Strange Darling è stato girato interamente su pellicola 35 mm. Una scelta che è la prediletta anche dal direttore della fotografia Giovanni Ribisi, già molto noto nelle vesti di attore, che finora aveva svolto questo ruolo per spot pubblicitari e video musicali ed è un sostenitore appunto dell'uso della pellicola rispetto al digitale. La conseguenza è che il quadro è caratterizzato da una grana naturale dal forte impatto, ma non è questa la sola caratteristica che lo fa sembrare un prodotto di altri tempi.

Un momento non facile per Willa Fitzgerald

A contribuire a un look vintage fortemente voluto, anche un croma dai colori caldi e saturi, molto accesi e decisamente anni Settanta, con forte predominio di rossi e blu, ma anche di un verde della vegetazione molto vibrante, e con alcuni aspetti del quadro stilizzati. Queste scelte però non inficiano assolutamente il livello del dettaglio, che resta ottimo in ogni circostanza e su tutti gli elementi del piano, che siano particolari di una squallida stanza di motel o della casa stracolma di cianfrusaglie o ancora di elementi paesaggistici. Anche la sensazione di profondità resta sempre molto buona, come del resto le parti in bianco e nero sono estremamente incisive.

Un audio grintoso di grande impatto tra musica roboante ed effetti sonori

Una spaventata Willa Fitzgerald cerca di nascondersi

Davvero di grande impatto il reparto audio, anche perché il film punta molto su quest'aspetto per alzare al massimo la tensione e sommergere lo spettatore di una miriade di effetti e portandolo letteralmente al centro della scena. Le tracce in DTS HD 5.1 riescono riprodurre fedelmente e con grande grinta tutto il bombardamento di effetti sonori del film, dalla roboante, inquietante e dominante colonna sonora, al chiasso delle scene movimentate fra spari e incidenti stradali, fino al rumore dei piccoli particolari decisamente amplificato, come può esserlo la chiusura di un accendino.

Kyle Gallner pronto a sparare in una scena di Strange Darling

Tutto questo corposo sound design viene reso in maniera egregia con ampio e preciso utilizzo dei surround e da un tappeto di bassi sempre molto profondi ed esuberanti. A lasciare il segno è anche una direzionalità degli effetti chirurgica, che si può apprezzare subito con i panning delle automobili che sfrecciano dall'asse anteriore a quello posteriore.

Gli extra: booklet e tante interviste

Willa Fitzgerald nella stanza di un motel in una scena di Strange Darling

Per quanto riguarda gli extra, come al solito nelle belle edizioni Midnight Factory troviamo un booklet di approfondimento di 12 pagine. Per il resto ci sono una serie di interviste a cast e troupe, che in particolare coinvolgono il regista JT Mollner (7'), l'attrice Willa Fitzgerald che interpreta The Lady (4'), l'attore Kyle Gallner che interpreta The Demon (7'), il direttore della fotografia Giovanni Ribisi (9') e il produttore Steven Schneirer (3').