Three Thousand Years of Longing: il trailer del nuovo film di George Miller

Three Thousand Years of Longing è il nuovo film di George Miller che verrà presentato al Festival di Cannes 2022, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video si vede la protagonista, una donna molto solitaria, che racconta la sua storia e come, dopo aver acquistato un oggetto prezioso a Instabul, si ritrova alle prese con una presenza sovrannaturale in grado di esaudire i suoi desideri.

Nel filmato spazio anche al passato del "genio" che viene risvegliato dopo migliaia di anni.

La protagonista di Three Thousand Years of Longing sarà Tilda Swinton nel ruolo di una studiosa che incontra un Djinn (Idris Elba), che le offre tre desideri in cambio della sua libertà. La loro conversazione, che si svolge in un hotel a Istanbul, porta a delle conseguenze inaspettate.

Il direttore della fotografia è John Seale (Il Paziente Inglese), Margaret Sixel si occupa del montaggio, Lesley Vanderwalt del trucco e delle acconciature, Lisa Thompson delle scenografie, Tom Holkenborg della colonna sonora, Nikki Barrett del casting, Guy Norris delle scene d'azione e Sheldon Wade del trucco prostetico. I costumi sono invece ideati da Kym Barrett e gli effetti speciali curati da Paul Butterworth, già nel team dei film degli Avengers.