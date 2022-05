Three Thousand Years of Longing: il primo teaser del film di George Miller

Nell'attesa del trailer, in arrivo nella giornata di venerdì, il primo teaser di Three Thousand Years of Longing rivela le prime scene del film di George Miller.

L'atteso film Three Thousand Years Of Longing, diretto da George Miller, arriverà nelle sale americane il 31 agosto e il primo teaser regala delle immagini del progetto.

Il lungometraggio sarà presentato al Festival di Cannes 2022 e il video offre un montaggio concitato che permette di vedere i protagonisti della storia e l'atmosfera "magica".

La protagonista di Three Thousand Years of Longing sarà Tilda Swinton nel ruolo di una studiosa che incontra un Djinn (Idris Elba), che le offre tre desideri in cambio della sua libertà. La loro conversazione, che si svolge in un hotel a Istanbul, porta a delle conseguenze inaspettate.

Il direttore della fotografia è John Seale (Il Paziente Inglese), Margaret Sixel si occupa del montaggio, Lesley Vanderwalt del trucco e delle acconciature, Lisa Thompson delle scenografie, Tom Holkenborg della colonna sonora, Nikki Barrett del casting, Guy Norris delle scene d'azione e Sheldon Wade del trucco prostetico. I costumi sono invece ideati da Kym Barrett e gli effetti speciali curati da Paul Butterworth, già nel team dei film degli Avengers.