Three Thousand Years Of Longing: iniziate le riprese del film di George Miller

Le riprese di Three Thousand Years of Longing, film diretto da George Miller con star Tilda Swinton e Idris Elba, sono iniziate in Australia.

La produzione, con base a Sydney, sta seguendo tutti i protocolli previsti contro il Covid ed è già al ventesimo giorno di lavoro sui 62 previsti.

Il cast di Three Thousand Years of Longing è guidato da Tilda Swinton e Idris Elba.

Gli interpreti faranno una pausa per poter festeggiare il Natale in famiglia e il lavoro sul set riprenderà poi in primavera.

La trama del film è attualmente avvolta dal mistero, ma George Miller lo ha descritto come l'"anti Mad Max", anticipando molti dialoghi, scene in interni e qualche momento d'azione.

Il budget previsto è di circa 60 milioni di dollari e il progetto proporrà degli aspetti legati ai 3000 anni di storia.

Il direttore della fotografia sarà John Seale (Il Paziente Inglese), Margaret Sixel si occuperà del montaggio, Lesley Vanderwalt del trucco e delle acconciature, Lisa Thompson delle scenografie, Tom Holkenborg della colonna sonora, Nikki Barrett del casting, Guy Norris delle scene d'azione e Sheldon Wade del trucco prostetico. I costumi saranno invece ideati da Kym Barrett e gli effetti speciali curati da Paul Butterworth, già nel team dei film degli Avengers.