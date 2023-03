Thor: The Dark World, Zachary Levy contro Kevin Feige: "Mi ha ingannato, mi aveva promesso un ruolo di spicco"

Zachary Levy ha parlato del suo breve trascorso nell'MCU nei panni di Fandral in Thor: The Dark World, forse il film meno apprezzato dell'intero franchise.

Prima ancora di passare dall'altra parte della barricata vestendo i panni di Shazam! per la DC, Zachary Levy ha avuto un breve trascorso nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Fandral, avventuriero asgardiano che compare nei primi due film su Thor. Nel primo capitolo, però, a interpretarlo ci aveva pensato Josh Dallas. Zachary Levi ha svelato alcuni retroscena sul suo casting, affermando di essersi sentito ingannato da Kevin Feige:

"Si è trattato di una sequenza di eventi folle perché ero stato ingaggiato per interpretare Fandral nel primo Thor, ma ho dovuto rinunciare per via dei miei impegni con Chuck. Ho quindi parlato a lungo con Kevin Feige e, prima di accettare di comparire nel secondo film, gli ho chiesto se il ruolo di Fandral sarebbe stato più ampio dal momento che nel primo capitolo non aveva fatto granché".

"A mio avviso i tre guerrieri non erano stati utilizzati a dovere nel primo Thor e non volevo che si ripetesse. Kevin mi assicurò che il mio ruolo sarebbe stato molto più vasto nel sequel, ma così non è stato" ha concluso l'attore ai microfoni del podcast Happy Sad Confused.

Thor: The Dark World, uscito nelle sale nel 2013, è stato uno dei film Marvel più criticati e meno apprezzati. La pellicola diretta da Alan Taylor è stata criticata più volte anche dallo stesso regista, che ha sempre lamentato di aver visto sullo schermo una versione diversa da quella da lui realizzata.