Thor: The Dark World, Chris Hemsworth deluso dalla sua interpretazione: "Non ho mostrato nulla di nuovo"

L'interprete di Thor nel MCU Chris Hemsworth ha rivelato di essere rimasto deluso dalla sua performance in Thor: The Dark World.

Thor: The Dark World non è generalmente ben visto da critica e pubblico. Lo stesso Chris Hemsworth ha rivelato di non aver particolarmente amato quel capitolo della saga, specialmente per via della sua performance.

Chris Hemsworth e Tom Hiddleston nel film Thor

"Non ero entusiasta di ciò che avevo fatto in Thor 2" ha infatti ammesso l'attore in un'intervista con Vanity Fair "Ero un po' deluso, onestamente, per quanto riguarda la mia interpretazione. Non mi è sembrato che il personaggio mostrasse alcuna crescita, e non credevo di aver mostrato al pubblico qualcosa di diverso e inaspettato".

La pellicola, diretta da Alan Taylor, è stata criticata più volte anche dallo stesso regista, che ha sempre lamentato di aver visto sullo schermo una versione diversa da quella da lui realizzata.

E anche lo stesso Dio del Tuono aveva utilizzato termini poco entusiastici per descriverlo.

"Il primo film era buono, ma il secondo era un po' meh..." incalza Hemsworth in un'intervista con GQ ". Quello che è la mascolinità, i classico archetipo... Tutto a quel punto aveva iniziato ad essere troppo familiare. Ero più che consapevole che stavamo rasentando il limite [a quel riguardo]".

Ma con Thor: Ragnarok di certo non sono mancate le novità, e chissà ora con Thor: Love and Thunder, che arriverà a luglio al cinema.