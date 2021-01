Thor: il nuovo batticarne a forma di Mjolnir intenerirà il vostro filetto

Box Lunch ha messo in commercio un batticarne dalla forma del martello di Thor per intenerire il vostro filetto: d'ora in poi cucinare assume tutto un altro senso!

Box Lunch ha messo in commercio un'edizione limitata del celebre martello di Thor, il Mjolnir, declinato come fosse un batticarne. Con questo peculiare oggetto multiuso potrete combattere i vostri nemici provenienti da altre galassie e, più di ogni altra cosa, intenerire filetti di carne e bistecche prima di cucinarle e mangiarle.

Disponibile sul sito web di Box Lunch, il batticarne dalla forma del martello di Thor è disponibile al prezzo di 24,90 dollari con uno sconto del 20%; l'oggetto misura circa 20 centimetri in altezza e 8 in larghezza. Come riportato da CBR, la descrizione del batticarne è emozionante: "Chiunque afferri questo martello possiederà la forza del Dio del Tuono! Questo batticarne ti trasformerà da semplice cuoco a vero eroe! Usalo in modo responsabile". Oltre a questo batticarne, il sito di Box Lunch ha messo a disposizione anche altri giocattoli collezionabili, vestiti, accessori vari e oggetti da cucina.

Come da richiesta di Odino, il martello Mjolnir di Thor è stato forgiato nell'indistruttibile uru, minerale asgardiano con caratteristiche intermedie tra la roccia e il metallo dotato della capacità di assorbire energia e magia. Tuttavia, in Thor: Ragnarok, l'indistruttibile Mjolnir è stato distrutto contro ogni aspettativa da Hela (interpretata da Cate Blanchett). Altri martelli posseduti da Thor nel canone Marvel sono i seguenti: il martello di Thorion, il martello Mjolnir corrotto, Stormbreaker, Black Uru Arm, Jarnbjorn, Blood Axe e il martello di Thorr. Tuttavia, il mitico Mjolnir dovrebbe tornare in Thor: Love and Thunder grazie a Thor donna, interpretata da Natalie Portman.

In precedenza è stato confermato che il nuovo film di Taika Waititi sarebbe stato tratto dalla serie di fumetti The Mighty Thor di Jason Aaron. In questa storia, Jane affronta il cancro e, venuta a contatto con Mjolnir, assume i poteri di Thor. Al momento non è ancora chiaro quali saranno i rapporti tra il film di Waititi e i fumetti di Aaron. Il progetto con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman e Chris Pratt arriverà in sala il 6 maggio 2022.