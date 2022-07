Thor: Love and Thunder, alle 21 su Twitch commentiamo e disegniamo il film con Simple e Madama

Stasera alle 21:00 su Twitch prende il via una nuova rubrica di Movieplayer, MovieDrawing: ospiti gli autori di Simple e Madama che commenteranno e disegneranno il film Marvel Thor: Love and Thunder.

Stasera alle 21:00 su Twitch prende il via una nuova rubrica di Movieplayer, MovieDrawing. Ospiti gli autori di Simple e Madama, la disegnatrice Lorenza Di Sepio e Marco Barretta, che commenteranno e disegneranno il film Marvel Thor: Love and Thunder.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

Mentre domina le classifiche del box office italiano e internazionale, Thor: Love and Thunder è il primo film a diventare oggetto della nuova rubrica di Movieplayer, MovieDrawing, condotta da Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna. Ospiti la creatrice e disegnatrice Simple e Madama Lorenza Di Sepio e il compagno e co-autore Marco Barretta, che commenteranno l'ultimo capitolo dell'MCU attualmente nei cinema. Lorenza Di Sepio si cimenterà, inoltre, in un commento disegnato realizzando i suoi sketch ispirati al film in tempo reale.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth: "Col tempo, il personaggio somiglia sempre di più a me"

Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a partire per lo spazio insieme ai Guardiani della Galassia dopo aver affidato a Valchiria il compito di regnare su New Asgard. Ma sappiamo anche il personaggio è alla ricerca della sua regina per coronare finalmente il suo sogno d'amore.

Il film è diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum.