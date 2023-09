Thor: Love and Thunder, gli storyboard confermerebbero i piani per una storia d'amore per Valchiria

Sono stati rivelati alcuni nuovi storyboard per Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios, che potrebbero confermare le voci sui piani iniziali che prevedevano che Valchiria trovasse l'amore.

In Thor: Love and Thunder Valchiria avrebbe dovuto trovare la sua regina in Sif, a rivelarlo alcuni storyboard recentemente svelati.

Valchiria e Sif

Prima dell'uscita nelle sale di Thor: Love and Thunder, l'attrice di Valchiria Tessa Thompson aveva dichiarato che l'arco narrativo del suo personaggio avrebbe comportato la ricerca di "una regina" che governasse al suo fianco nella Nuova Asgard. Questo aspetto però non è mai stato affrontato nel film e si è ipotizzato che la sottotrama sia stata lasciata in sospeso. Poco dopo, si è diffusa la voce che Lady Sif (Jamie Alexander) avrebbe inizialmente intrapreso una relazione con Valchiria, e alcuni nuovi storyboard potrebbero confermare che questo era in effetti il piano originale. Secondo i programmi iniziali, infatti, la storia d'amore tra Sif e Valchiria avrebbe occupato una parte centrale del film prima che i Marvel Studios decidessero di prendere una direzione diversa.

Thor: Love and Thunder, il crepuscolo degli dei secondo Taika Waititi

Thor: Ragnarok - Tessa Thompson interpreta Valkyrie

Lady Sif

Sif è apparsa nel sequel Thor: Ragnarok quando è stata scoperta da Thor dopo aver perso un braccio durante il suo scontro con Gorr, il Macellatore di Dei (Christian Bale), ed è stata poi vista addestrare Axl su Nuova Asgard. Seppur l'apparizione sia stata breve, rimane sempre la possibilità di un ritorno nel MCU. Per quanto riguarda un potenziale Thor 5, un recente rumor sosteneva che il film fosse in fase di sviluppo con Taika Waititi alla regia, ma la notizia è stata poi smentita.