Thor 5, contrordine: il film non è in fase di sviluppo presso i Marvel Studios

Contrariamente a quanto sostenuto da recenti rumor, Thor 5 non sembrerebbe attualmente in fase di produzione ai Marvel Studios.

Questo fine settimana si è diffuso il rumor che Thor 5 fosse in fase di sviluppo e che vedesse di nuovo alla regia Taika Waititi, dopo Thor: Love and Thunder del 2022. Contrariamente a questo rumor, Variety conferma che in realtà Thor 5 non è in fase di sviluppo presso i Marvel Studios.

Niente Thor 5?

Sembra che i commenti del regista di Thor di qualche tempo fa su un potenziale seguito della saga del Dio del Tuono siano stati interpretati nel modo sbagliato, portando a pensare che un altro film fosse in lavorazione.

Il commento originale di Waititi recitava: "Cosa gli resta da fare? Deve essere qualcosa che dia la sensazione di portare avanti l'evoluzione del personaggio, ma in modo molto divertente e dandogli ancora delle cose da affrontare, che sembrino rafforzare gli ostacoli che deve superare. Non credo che si possa avere un villain più debole di Hela. Sento che dobbiamo fare un passo avanti e aggiungere un cattivo che sia in qualche modo più formidabile."

E Chris Hemsworth?

Per quanto riguarda l'attore interprete del dio del tuono, a Entertainment Weekly lui dichiarava di voler tornare per un altro film solista su Thor, ma solo ad alcune condizioni: "Non voglio continuare a farlo finché la gente non sarà così esausta da sgranare gli occhi quando mi vedranno apparire sullo schermo nei panni di quel personaggio. Se il pubblico vuole vederlo e se c'è qualcosa che crediamo sia eccitante e divertente, allora va bene. Mi è piaciuto molto poter reinventare quel personaggio più volte. Non ho ancora la risposta, ma mi piacerebbe provare a [capire] come possiamo farlo di nuovo e mantenerlo un po' imprevedibile".

L'attore però si era mostrato meno entusiasta dell'ultimo film, e in un'intervista con GQ aveva detto che Thor: Love and Thunder aveva fatto il passo più lungo della gamba con il suo umorismo: "Penso che ci siamo divertiti troppo. È diventato troppo sciocco. È sempre difficile essere al centro di tutto questo e avere una vera prospettiva... Amo la lavorazione, è sempre una corsa. Ma non sai mai come reagirà la gente".

Chissà se Thor quindi tornerà in un film da solista, nel frattempo non ci sono piani ufficiali ma si prevede che avrà un ruolo in Avengers: La dinastia Kang e/o Avengers: Secret Wars.