James Gunn spiega perché "la DC non distribuirà tanti film quanto la Marvel"

Il prossimo dicembre prenderà il via il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran con l'arrivo della serie animata Creature Commandos per poi attendere con molta impazienza l'arrivo di Superman, previsto per il luglio 2025.

Attualmente, il co-CEO dei DC Studios sta lavorando anche a numerosi altri progetti da includere nel suo DCU, ma non c'è ancora un calendario ufficiale (parliamo delle date d'uscita della seconda stagione di Peacemaker e di Lanterns, così come di Batman: The Brave and the Bold).

Per rassicurare tutti, Gunn è intervenuto nuovamente via social per precisare che i DC Studios non si comporteranno come la Marvel, ovvero non diffonderanno mai un calendario ufficiale dei prossimi progetti perché il regista vuole prima avere tra le mani una sceneggiatura completa prima dell'inizio delle riprese.

Alla domanda di un fan, infatti, che gli chiedeva se avessero intenzione di diffondere un calendario con le date d'uscite dei vari progetti in sviluppo, Gunn è stato categorico: "Il DCU non sarà esattamente come la Marvel, perché nulla verrà autorizzato prima di avere una sceneggiatura finita".

Diversamente dalla nuova DC di Gunn, infatti, la Marvel annuncia diversi progetti che andranno a coprire gli anni a venire, alcuni dei quali spesso vengono rinviati o addirittura cancellati (è il caso di Avengers: The Kang Dynasty, ad esempio, rimpiazzato da Avengers: Doomsday).

James Gunn vuole essere sicuro che la storia che ha tra le mani sia inattaccabile prima ancora di iniziare le riprese di quel determinato progetto, senza dover ricorrere a riscritture o rimaneggiamenti a riprese già iniziate, che equivalgono a un budget più elevato per eventuali riprese aggiuntive (che potrebbero rivelarsi più estese del previsto).