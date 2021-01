Thor: Love and Thunder, ci sarà anche Rocket nel nuovo film Marvel?

in Australia, dove si svolgeranno le riprese di Thor: Love and Thunder, è arrivato Sean Gunn, che interpreta fisicamente Rocket nei film Marvel, tra cui i Guardiani della Galassia.

Sean Gunn, che interpreta fisicamente Rocket nei film Marvel, è in Australia, dove si svolgeranno le riprese di Thor: Love and Thunder. L'attore, fratello minore del cineasta James Gunn, ha postato sul proprio profilo Instagram uno scatto in cui lui si trova davanti al famoso teatro dell'opera di Sydney.

La foto, senza didascalia, confermerebbe quindi che anche lui, come gli altri attori che interpretano Guardiani della Galassia (Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff e Dave Bautista, tutti in quarantena in attesa dell'inizio delle riprese), è arrivato in Australia per lavorare al nuovo film di Thor. Manca all'appello Zoe Saldana, il cui personaggio però presumibilmente non ci sarà a causa di quello che è accaduto nell'ultimo film degli Avengers (Gamora, trasportata dal 2014 al 2023, sparisce senza lasciare traccia dopo la sconfitta di Thanos, e i Guardiani partono alla sua ricerca). Quanto a Vin Diesel, che presta la voce a Groot, il suo contributo sarà richiesto solo durante la post-produzione della pellicola.

Thor: Love and Thunder è previsto per la primavera del 2022, ed è il secondo film sul dio del tuono con la regia di Taika Waititi. Come per il precedente Thor: Ragnarok, le riprese si svolgeranno in Australia. La trama si ispirerà almeno in parte alla recente storyline scritta dal fumettista Jason Aaron in cui Jane Foster, la ex di Thor, ottiene i poteri del supereroe asgardiano (nel fumetto lui è temporaneamente indegno mentre ciò accade; rimane da vedere se sarà così anche nel film). L'antagonista sarà Gorr, il Macellaio degli Dei, una creatura aliena interpretata da Christian Bale.

Salvo sorprese (al momento non ci sono stati annunci in merito), questo sarà il primo film di Thor in cui non appaiono Odino e Loki, entrambi defunti (anche se una versione alternativa del secondo tornerà a breve in azione in una serie realizzata per Disney+).