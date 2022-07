Thor: Love and Thunder, Russell Crowe ha girato tutte le sue scene due volte

Il regista di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, era talmente indeciso sull'accento da far usare a Russell Crowe da fargli girare tutte le sue scene due volte, una con l'accento greco e l'altra con accento inglese.

Thor: Love and Thunder, una scena del film

Taika Waititi ha motivato la scelta dichiarando a Insider: "In realtà abbiamo parlato a lungo dell'accento. Ci siamo chiesti se qualcuno aveva mai usato l'accento greco di un dio greco, sarà una farsa? Sarà troppo sciocco?"

Tuttavia, Russell Crowe era molto incline a fare il dio con un accento greco. Quindi Waititi ha trovato un compromesso:

"Abbiamo finito per fare due versioni di ogni ripresa con Russell. Uno con accento greco e poi un altro con accento britannico. Perché sentivo che la gente avrebbe pensato che Zeus avrebbe avuto un accento britannico come Laurence Olivier in Scontro di titani".

In fase di post-produzione, è arrivato il momento di prendere una decisione. Ed è allora che Waititi ha realizzato:

"In realtà è più offensivo per i greci che Zeus suoni come se fosse britannico". E il pubblico lo ha provato confessando di aver adorato l'accento greco. Ne sono davvero felice. Ma sì, ha dovuto fare ogni ripresa una volta con l'accento greco e una volta con un accento britannico perché non riuscivo a decidermi. Ma Russell aveva sempre ragione".

Thor: Love and Thunder, 10 cose che potreste non aver notato

Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a partire per lo spazio insieme ai Guardiani della Galassia dopo aver affidato a Valchiria il compito di regnare su New Asgard. Ma sappiamo anche il personaggio è alla ricerca della sua regina per coronare finalmente il suo sogno d'amore.

Il film è diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum.