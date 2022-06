Thor: Love and Thunder, i protagonisti in copertina su Total Film

Thor: Love and Thunder arriverà tra poco meno di un mese nelle sale di tutto il mondo e il magazine Total Film ha regalato al progetto due copertine.

Le immagini mostrano i protagonisti interpretati da Chris Hemsworth e Natalie Portman e la seconda cover ritrae le due star mentre sembrano pronte a combattere.

Thor: Love and Thunder, la copertina di Total Film

Le immagini condivise dalla rivista permettono così di apprezzare il look di Thor e Jane Foster, trasformata in Mighty Thor.

Natalie Portman, parlando della trasformazione fisica necessaria a interpretare la supereroina in Thor: Love and Thunder, aveva spiegato: "Ho lavorato con un'allenatrice, Naomi Pendergast, per circa quattro mesi prima dell'inizio delle riprese e poi, ovviamente, durante tutta la produzione. Abbiamo fatto molti allenamenti legati al sollevamento pesi e ho bevuto molti drink proteici. Non ho mai avuto come obiettivo quello di aumentare la massa muscolare. Ed è stato davvero fisico, quindi si trattava di molto lavoro legato all'agilità e anche per aumentare la forza. ti aiuta decisamente a interpretare il personaggio e ha decisamente cambiato il modo in cui mi muovo. Cammino in modo diverso, mi sento in modo diveerso. Penso sia folle sentirsi forti per la prima volta nella mia vita".

Thor: Love and Thunder, la copertina di Total Film

Tra i ritorni con ruoli da guest star nel film diretto da Taika Waititi ci saranno quelli di Russell Crowe nella parte di Zeus, Matt Damon, Sam Neill e Luke Hemsworth. Melissa McCarthy, inoltre, dovrebbe apparire nei panni di Hela.

Oltre ai Guardiani della Galassia, nel cast ci saranno anche Jaimie Alexander nei panni di Sif, Ben Falcone, Jenny Morris, Simon Russell Beale e Christian Bale nei panni del villain.