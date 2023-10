Thor e Loki, Marvel conferma i piani per la reunion

Thor e Loki si riuniranno in futuro nel Marvel Cinematic Universe? Sembrerebbe proprio di sì. A confermarlo è Kevin Wright, il produttore esecutivo di Loki, in occasione del debutto della seconda stagione della serie sul Dio dell'Inganno. Quando gli è stato chiesto se il personaggio di Loki sarebbe mai tornato nel MCU, Wright ha risposto: "La speranza è questa. Penso che il sole brillerà ancora una volta su Loki e Thor, questa è sempre stata la priorità della storia che stiamo raccontando. Ma, per rendere il loro incontro soddisfacente, dobbiamo prima lavorare sull'emotività di Loki. Credo che questo sia stato l'obiettivo delle prime due stagioni".

Loki 2: che ruolo narrativo avrà la serie all'interno dell'MCU?

Loki 2: un'immagine dal trailer della seconda stagione

Loki 2

La seconda stagione di Loki (interpretato da Tom Hiddleston)riprende all'indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, e Miss Minutes per comprendere cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso. Loki 2 debutterà su Disney+ il 6 ottobre ma già sono disponibili le prime reazioni della critica in anteprima.