Tom Hiddleston e Willem Dafoe nel biopic sull'alpinista nepalese Tenzing Norgay, che scalò l'Everest nel 1953

Le star Tom Hiddleston e Willem Dafoe alla conquista dell'Everest. I due interpreti saranno protagonisti del biopic su Tenzing Norgay, leggendario alpinista indiano-nepalese che scalò la vetta dell'Everest nel 1953 con Sir Edmund Hillary, diventando uno dei primi uomini ad arrivare sul tetto del mondo.

Secondo Variety, Tom Hiddleston sarà Sir Edmund Hillary, mentre Willem Dafoe interpreterà il leader della spedizione, il Colonnello John Hunt. Al momento è in corso il casting per il ruolo di Tenzing Norgay.

Una regista 'senza limiti'

Una buffa espressione di Willem Dafoe, protagonista di Siberia, a Berlino 2020

A sviluppare Tenzing è la regista Jennifer Peedom, che ha ottenuto i diritti esclusivi per raccontare la storia di Tenzing Norway dalla famiglia e ha uno stretto rapporto con la comunità sherpa.

Peedom è nota per i suoi ritratti intimi e avvincenti sullo sfondo di paesaggi cinematografici epici, inclusi i documentari di fama internazionale Solo, Sherpa e Mountain. Il progetto è scritto dal candidato all'Oscar Luke Davies e prodotto da Liz Watts, Emile Sherman e Iain Canning per See-Saw Films, insieme a Jennifer Peedom e Davies. I produttori esecutivi sono Simon Gillis, David Michôd e Norbu Tenzing.

"Non potrei essere più entusiasta di portare sullo schermo la storia di Tenzing Norgay", ha affermato Peedom. "Ho lavorato allo sviluppo di questo film per tutta la mia carriera e sono incredibilmente grata alla famiglia di Tenzing per avermelo affidato. Sono entusiasta di lavorare con See-Saw Films e con il nostro fantastico cast per dare vita a questa storia. Tom Hiddleston e Willem Dafoe sono due degli attori più generosi e talentuosi del settore, quindi affiancarli al nostro brillante cast himalayano sarà elettrizzante. Non ho dubbi che questo film avrà ampia risonanza. Tutti noi abbiamo le nostre montagne da scalare e questo film ci mostra di cosa sono veramente capaci gli esseri umani".

Norbu Tenzing, figlio di Tenzing Norgay, scomparso nel 1986, ha aggiunto: "Jen si è guadagnata il rispetto della nostra gente, comprende la nostra comunità ed è profondamente immersa nella nostra cultura. È un grande essere umano e una persona di cui ci fidiamo, e nutre da sempre un interesse per la storia di mio padre Tenzing Norgay. Sono felice che abbia accettato questo progetto e non vedo l'ora che il mondo scopra chi era mio padre".