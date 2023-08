Thor 5 è ufficialmente in sviluppo, Taika Waititi di nuovo alla regia [RUMOR]

Dopo Thor: Love and Thunder, quarto capitolo del franchise Marvel incentrato sul dio del tuono, sembrava che Chris Hemsworth avesse deciso di appendere gli stivali al chiodo, ma a quanto pare non sarà così. Lo scooper @MyTimeToShineHello, più volte dimostratosi fonte attendibile in passato, ha dichiarato che il quinto capitolo di Thor vedrà la luce. Ecco il tweet:

"I Marvel Studios sono al lavoro su Thor 5. C'è una buona possibilità che Taika Waititi possa tornare alla regia, ma non è un accordo chiuso del tutto. Mi piacerebbe vedere qualcun altro alla regia, come Sam Hargrave per esempio. Potrebbe realizzare un film su Thor davvero cazzuto".

Taika Waititi ha preso le redini di Thor nel 2017 con Thor: Ragnarok, cambiando in maniera radicale l'aspetto caratteriale del personaggio Marvel e rendendolo più "comico". Un aspetto non da poco che ha letteralmente diviso in due la fanbase dell'MCU.

Chris Hemsworth, invece, aveva invece elogiato il lavoro di Taika, affermando come la saga dedicata a Thor avesse disperatamente bisogno del suo tocco speciale: "È follemente divertente. Ma non pensate che quell'energia fanciullesca e frenetica siano sinonimo di qualcuno che non è preparato. È una combinazione unica".

Chi sarà il villain di Thor 5?

Al momento è ancora presto per fare ipotesi, ma Taika aveva spiegato di come per un ipotetico Thor 5 si dovesse per forza di cosa scegliere un villain più forte di Hela, personaggio interpretato da Cate Blanchett in Thor: Ragnarok.

Sempre Taika aveva così dichiarato nel 2022: "Non so cosa accadrà dopo. Ne farei decisamente un altro, ma solo se lo facesse Chris. Ma dovrebbe essere qualcosa di sorprendente e inaspettato per farmi venire voglia di farlo. Quale potrebbe essere il nuovo approccio? Le battaglie e tutti i combattimenti vanno bene, ma vorrei qualcosa che sembrasse inaspettato quando si tratta della storia. Come semplicemente un film con un budget da 5 milioni di dollari senza alcun combattimento, semplicemente Thor in viaggio. Come Nebraska".