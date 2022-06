This Much I Know to Be True, il documentario su Nick Cave, in esclusiva su MUBI dall'8 luglio

Nick Cave - This Much I Know To Be True, il documentario dedicato all'amicizia e alla collaborazione tra Nick Cave e Warren Ellis, in esclusiva solo su MUBI dall'8 luglio.

Mubi, il distributore cinematografico e servizio di streaming globale, annuncia che l'acclamato documentario Nick Cave - This Much I Know to Be True, diretto da Andrew Dominik, sarà disponibile in esclusiva in streaming solo su Mubi a partire dall'8 luglio 2022. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino ed è uscito nei cinema in un evento speciale di una sola notte a maggio.

Nick Cave - This Much I Know To Be True: una scena del film

Girato a Londra e a Brighton, Nick Cave - This Much I Know To Be True, cattura l'eccezionale rapporto creativo tra Nick Cave e Warren Ellis, mentre danno vita alle canzoni dei loro ultimi due album in studio, "Ghosteen" (Nick Cave & The Bad Seeds) e "Carnage" (Nick Cave & Warren Ellis).

In questa testimonianza delle primissime prove di questi album, girata nella primavera del 2021 in vista del loro tour nel Regno Unito, vediamo i due, accompagnati da cantanti e da un quartetto d'archi, dare vita a ogni canzone. Il film contiene l'eccezionale partecipazione della cara amica e collaboratrice di lunga data Marianne Faithfull.

Nick Cave - This Much I Know To Be True approfondisce la grande amicizia tra Nick Cave e Warren Ellis, già intravista nello pseudo-documentario del 2014 20.000 Days on Earth e riesce perfettamente a catturare l'umore e lo spirito dei due mentre attraversano una nuova e ottimistica fase della loro vita.

Girato a colori da Andrew Dominik e con la fotografia di Robbie Ryan, Nick Cave - This Much I Know To Be True è un'opera complementare al film di Dominik del 2016 Nick Cave & The Bad Seeds - One More Time With Feeling, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il documentario Nick Cave & The Bad Seeds - One More Time With Feeling di Andrew Dominik del 2016, che testimonia la registrazione dell'album Skeleton Tree di Nick Cave & The Bad Seeds, arriverà su MUBI il 6 agosto 2022.