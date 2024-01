This Is Me…Now: A Love Story: Jennifer Lopez nel trailer del documentario sul suo nuovo album

Il documentario racconterà in maniera unica e originale il lavoro dietro il nuovo album in arrivo della cantante

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer di This Is Me...Now: A Love Story, documentario che racconterà in maniera del tutto innovativa il dietro le quinte del nuovo album in arrivo di Jennifer Lopez.

Il progetto è stato concepito proprio per essere collegato al suo prossimo album This Is Me... Now, che uscirà il 16 febbraio. Il film mescolerà documentario e fiction, ed esplorerà la vita sentimentale di Jennifer Lopez, compresa la relazione con il marito Ben Affleck, che apparirà anche in video. Descritto come "intriso di narrazione mitologica e guarigione personale", il film racconterà la storia della Lopez dal suo punto di vista.

Il trailer si apre con un monologo della Lopez sul fatto che, nonostante sia un'inguaribile romantica, non è affatto una persona debole. Seguono una serie di clip che drammatizzano vari momenti della sua vita reale e dei suoi quattro matrimoni, oltre a sequenze di fantasia che includono video musicali coreografati e addirittura scene d'azione.

"Ben Affleck era fuori di testa durante la luna di miele con Jennifer Lopez", afferma una fonte anonima

This Is Me...Now: A Love Story sembra attingere alla carriera cinematografica di Jennifer Lopez quanto a quella musicale: dalle commedie romantiche come The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo del 2001 e Marry Me - Sposami del 2022 ai suoi ruoli d'azione in progetti come Anaconda del 1997 e The Mother del 2023.