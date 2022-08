"Ben Affleck era fuori di testa durante la luna di miele con Jennifer Lopez", afferma una fonte anonima

Secondo quanto riportato da Page Six , una fonte anonima avrebbe affermato che 'Ben Affleck era fuori di testa' durante la sua recente luna di miele con Jennifer Lopez a Parigi.

Potrebbe sembrare un dejavu per Ben Affleck ma, secondo quanto riferito da Page Six, l'attore starebbe lottando con l'attenzione dei media che lui e sua moglie Jennifer Lopez stanno ricevendo negli ultimi mesi, in particolare durante la loro luna di miele parigina.

I paparazzi e l'ossessione dei media nei confronti della loro relazione sono stati il presunto motivo per cui Ben e JLo avrebbero deciso di lasciarsi quasi 20 anni fa, e ora una fonte vicina alla coppia ha rivelato che l'attore di Batman ha fatto fatica a gestire la pressione durante la recente luna di miele a Parigi.

"È abituato ai riflettori, ma la luna di miele con Jen è stata uno tsunami. Era fuori di testa a Parigi, l'attenzione aveva raggiunto un livello paragonabile alla Principessa Diana", ha spiegato l'insider, prima di rivelare che l'attore si sarebbe anche scagliato contro alcuni reporter intenti a catturare gli attimi di intimità che la coppia aveva cercato di ritagliarsi nella capitale francese.

Nel 2003, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno dovuto rimandare il loro matrimonio fornendo ai fan la seguente motivazione: "A causa dell'eccessiva attenzione dei media che circonda le nostre nozze, abbiamo deciso di posticipare la data". Ma oggi i due sono sposati a tutti gli effetti e, dopo aver messo in vendita una sua villa da 30 milioni, Ben ha deciso di trasferirsi con la cantante a Beverly Hills, in una reggia da ben 60 milioni di dollari.