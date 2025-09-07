This Is Me anticipazioni seconda edizione: ecco gli ospiti e le novità del programma di Silvia Toffanin

Lo show ideato da Maria De Filippi torna su Canale 5 con tre nuove puntate dedicate a personaggi che hanno fatto la storia della musica, della televisione e dello sport italiano.

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto con la prima edizione, torna su Canale 5 This Is Me., il programma ideato da Maria De Filippi e condotto da Silvia Toffanin. Lo show, che nella sua prima stagione aveva messo al centro i protagonisti storici di Amici, cambia ora prospettiva e apre le porte a volti iconici della televisione, della musica e dello sport italiano.

Il ritorno di This Is Me su Canale 5

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, le tre nuove puntate saranno registrate entro il mese di ottobre a Roma e promettono di regalare momenti intensi e ricchi di emozione. L'obiettivo resta lo stesso: raccontare le carriere e le vite di personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico.

Lorella Cuccarini protagonista della prima puntata

La prima puntata sarà dedicata a Lorella Cuccarini, una delle figure più amate dello spettacolo italiano. Professore di Amici prima nella sezione danza e poi in quella di canto, Lorella ha da poco festeggiato i 40 anni di carriera. Nel corso della serata verranno ripercorsi i suoi esordi con Pippo Baudo, i successi televisivi e teatrali, fino al suo attuale ruolo a Mediaset. Un vero e proprio omaggio alla sua poliedricità e alla sua capacità di reinventarsi negli anni.

Lorella Cuccarini ad Amici

Ornella Vanoni, la voce che unisce generazioni

La seconda puntata celebrerà la straordinaria carriera di Ornella Vanoni, icona della musica italiana capace di rimanere attuale attraverso le generazioni. La sua voce inconfondibile e la sua personalità unica l'hanno resa un punto di riferimento non solo per il pubblico storico, ma anche per i più giovani. Merito anche delle sue collaborazioni con artisti contemporanei come Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Colapesce & Dimartino e Mahmood.

Un campione sul palco: Alessandro Del Piero terzo ospite

Il terzo appuntamento porterà sul palco un campione dello sport: Alessandro Del Piero, storico capitano della Juventus e della Nazionale Italiana, riconosciuto come uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. La puntata sarà l'occasione per ripercorrere i momenti più emozionanti della sua carriera, dagli esordi ai trionfi in maglia bianconera e azzurra.

Silvia Toffanin tra This Is Me e Verissimo

Parallelamente, La conduttrice si prepara a una nuova stagione di Verissimo, al via da sabato 13 settembre. La prima puntata sarà aperta da un'intervista esclusiva a Raoul Bova, che affronterà per la prima volta il recente scandalo che lo ha travolto, offrendo al pubblico la sua versione dei fatti.