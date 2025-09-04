Raoul Bova affida a Verissimo la prima intervista dopo lo scandalo degli audio rubati

L'attore romano parlerà per la prima volta delle voci che lo hanno travolto, raccontando la fine della relazione con Rocío Muñoz Morales e il caso che ha coinvolto Martina Ceretti.

Dopo settimane di silenzio, Raoul Bova è pronto a rompere il riserbo e raccontare la sua versione dei fatti. Secondo quanto anticipato da Dagospia, l'attore romano sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, forse già nel primo weekend della nuova stagione del programma, in onda sabato 13 e domenica 14 settembre su Canale 5.

La vicenda degli audio e l'intervento del Garante della Privacy

Il ritorno televisivo di Bova arriva dopo un'estate turbolenta, segnata dalla separazione da Rocío Muñoz Morales e dallo scandalo mediatico nato dalla pubblicazione di chat private da parte di Fabrizio Corona. Gli audio, riguardanti messaggi tra l'attore e Martina Ceretti, una ragazza di 23 anni, avevano attirato l'attenzione dei media e del pubblico. Grazie all'intervento del Garante della Privacy, i contenuti sono stati successivamente rimossi, ma il caso ha lasciato un'eco significativo sulla vita privata di Bova.

Fino a oggi, Raoul Bova non aveva mai commentato personalmente la vicenda, affidandosi esclusivamente ai suoi legali. Con l'ospitata a Verissimo, avrà finalmente modo di parlare direttamente al pubblico e chiarire quanto accaduto, facendo luce sia sulla fine della storia d'amore con Rocío Muñoz Morales - madre delle loro due figlie, Luna (5 anni) e Alma - sia sulle voci relative alla giovane Martina Ceretti.

Rocío Muñoz Morales

Verissimo inizia con il botto

Se sarà confermata l'indiscrezione del portale di Roberto D'Agostino, Silvia Toffanin aprirà così la nuova stagione del talk show pomeridiano di Canale 5 con un super-ospite destinato ad attirare grande attenzione e curiosità. La sua intervista rappresenterà non solo un momento di chiarimento personale per l'attore, ma anche un appuntamento imperdibile per tutti i fan e gli appassionati di gossip.

Le indagini sulle chat tra Raoul e Martina Ceretti

Nel frattempo, proseguono le indagini della Procura: le conversazioni tra Bova e la modella - iniziate due anni fa e culminate di recente in un incontro di persona - sarebbero state diffuse da Federico Monzino, che secondo le accuse avrebbe consegnato gli audio delle chat a Fabrizio Corona. L'obiettivo, secondo quanto dichiarato da Monzino, sarebbe stato quello di aiutare Martina Ceretti a ottenere visibilità.