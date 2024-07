Maria De Filippi e Silvia Toffanin per la prima volta condurranno insieme un programma su Canale 5

Con la presentazione dei palinsesti, inizia la nuova stagione televisiva. Oggi il gruppo Mediaset ha svelato i programmi che ci terranno compagnia dagli ultimi mesi del 2024 fino alla primavera del prossimo anno, venerdì, invece toccherà alla RAI. Tra le novità più interessanti per il pubblico di Canale 5 c'è uno speciale condotto da Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Maria De Filippi e Silvia Toffanin: Un nuovo programma su Canale 5

Le due regine della rete ammiraglia Mediaset si sono sempre scambiate attestati di stima reciproca. Ora finalmente è arrivato il momento di unire le forze e dare vita a una nuova trasmissione che unisce i talenti della scuola di "Amici" alle storie che Silvia Toffanin racconta nel suo salotto durante il fine settimana.

Nel corso della giornata dedicata ai palinsesti, è stato confermato il ritorno de La Talpa, affidato a Diletta Leotta, che verrà trasmesso in streaming su Mediaset Infinity, tranne l'ultima puntata che andrà in chiaro. Una delle sorprese presentata da Mediaset è l'evento Speciali Amici - Verissimo, che ci farà compagnia per due serate, forse tre, in autunno su Canale 5.

Sarah ha vinto l'ultima edizione di Amici

Lo speciale è stato studiato per celebrare le carriere dei numerosi talenti cresciuti nella scuola di Maria De Filippi, che si sono affermati nel mondo dello spettacolo. Non sono stati ancora rivelati i nomi degli artisti su cui si concentreranno le puntate, ma Maria e Silvia avranno solo l'imbarazzo della scelta. Quest'anno, limitandoci alla scuola di canto, a Sanremo 2024 erano presenti Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Stash con i The Kolors, Annalisa, Irama, Mannini, Sangiovanni, Angelina Mango e i Santi Francesi, che hanno trovato la loro consacrazione a "X Factor".