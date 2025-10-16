Ascolti TV 15 ottobre 2025: neppure Silvia Toffanin può battere Montalbano (in replica)

Gli ascolti TV parlano chiaro: i telespettatori preferiscono l'effetto di un "comfort show" alla novità. Il commissario Montalbano, riproposto da Rai 1 nella serie di repliche in omaggio ad Andrea Camilleri, si conferma anche ieri al primo posto, davanti al debutto della nuova stagione di This is Me con Silvia Toffanin su Canale 5.

Senza inseguire il dettaglio di ogni decimale, il quadro è nitido: Montalbano viaggia intorno alla soglia del 20% e resta la scelta più condivisa del prime time, mentre This is Me si attesta poco sotto, con un esordio comunque competitivo. Ma vediamo gli ascolti anche nelle altre fasce di mercoledì 15 ottobre.

Ascolti TV 15 ottobre 2025: Montalbano vs This is Me

Silvia Toffanin

L'omaggio per il centenario di Andrea Camilleri continua a funzionare: l'episodio in replica de Il Commissario Montalbano, Amore, conferma la forza della library Rai nella prima serata. Dall'altra parte, This is Me parte subito forte in traino a La Ruota della Fortuna (25,8%) e senza interruzioni pubblicitarie in avvio, ma si assesta sotto la soglia del 19%: un risultato solido per un debutto, ma non sufficiente a scalzare un classico come Montalbano.

Nella serata di mercoledì si segnalano anche buoni ascolti per Chi l'ha visto? su Rai 3 a quota 1.384.000 (9%) e quelli così così per The Great Wall su Italia 1 a 1.095.000 (6,1%).

Il quadro completo della prima serata

Rai 2 con Occhi di gatto registra 555.000 spettatori (3,2%), Rete 4 con Realpolitik si attesta a 443.000 (3,4%), mentre La7 festeggia l'ottimo rientro di Aldo Cazzullo con Una giornata particolare: 1.227.000 e 7,2%.

Completano il quadro TV8 con Alessandro Borghese - 4 ristoranti a 375.000 (2,5%) e Nove con Circo Massimo a 216.000 (1,3%). Sul fronte degli share aggregati, invece, giornata equilibrata tra Rai (36,86%) e Mediaset (38,79%), mentre La7 si attesta al 4,79% e il gruppo Warner Bros. Discovery all'8,15%.

Access e preserale: De Martino insegue, Scotti allunga

Stefano De Martino

Nel testa a testa dell'access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino raduna 4.775.000 spettatori (23,2%), ma La ruota della fortuna di Gerry Scotti allunga a 5.297.000 (25,8%). Questa è sicuramente la sfida più importante dell'ultimo periodo, quella che riesce a condizionare anche la prima serata dei rispettivi canali Rai e Mediaset.

In preserale, Reazione a Catena mantiene la leadership della fascia: 25,4% nella seconda parte (4.154.000), mentre Avanti un Altro cresce al 21,8% (3.210.000). Tra i titoli d'informazione e intrattenimento, Un Posto al Sole risale al 7% e Otto e Mezzo su La7 sfiora l'8%.

Perché Montalbano vince ancora

Il commissario Montalbano

La fidelizzazione costruita in oltre vent'anni, la riconoscibilità dei personaggi e l'effetto evento legato a Camilleri rendono Montalbano una scelta imbattibile anche contro un debutto atteso come quello di Silvia Toffanin. Per Canale 5 il 18,7% è una base promettente, specie con la variabile ospiti e la collocazione del mercoledì: la distanza è colmabile? La risposta arriverà già dai prossimi appuntamenti, mentre Rai 1 può contare su un catalogo che, in replica, continua a comportarsi da prodotto premium.