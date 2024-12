This is Me e l’effetto nostalgia verso l’Amici di Maria che fu e che più non esiste

Due universi catodici che si incontrano per celebrare il programma televisivo che più di tutti negli ultimi 25 anni ha riscritto le regole della produzione discografica nazionale, sfornando talenti che ancora oggi imperversano in radio e riempiono i palazzetti. This is Me è stato il colpo di genio della Fascino di Maria De Filippi di fine 2024, un viaggio tra i ricordi, le forti emozioni vissute e condivise con i telespettatori, i successi e i sogni realizzati dai tanti talenti nati nella scuola di Amici e oggi grandi artisti di successo.

This Is Ne: una foto di Silvia Toffanin

Non solo cantanti, chiaramente, ma anche ballerini e attori, perché la Scuola di Amici ha formato artisti a tutto tondo nel corso della sua lunga esistenza. Una sorta di greatest hits televisivo, con Maria De Filippi, inevitabilmente legata a (quasi) tutti i "suoi" ragazzi, rimasta per una volta in disparte, lasciando il compito di tessere le fila del racconto a Silvia Toffanin, volto storico e gentile di Verissimo che ha così fatto il suo atteso esordio nella prima serata di Canale5.

23 edizioni di Amici in 3 puntate di This is Me

L'effetto nostalgia ha plasmato l'intero prodotto "evento", facendo riemergere vecchi filmati, mai del tutto dimenticate esibizioni, sfide, contrasti, dando forma ad una sorta di Techetechetè in presa diretta, seppur registrato. Nella prima puntata si sono ritrovati in studio ex volti di Amici come Elena D'Amario, Diana Del Bufalo, Emma Marrone, Giuseppe Giofrè, Irama, Stash dei The Kolors, Isobel Fetiye Kinnear, Marisol Castellanos, Mida, Petit e Serena Carella, a cui si sono aggiunti nel corso della 2a Alessandra Amoroso, Anbeta Toromani, Andreas Müller, Annalisa, Gaia, Giordana Angi, Giulia Stabile, Holden, LDA, Sarah, Umberto Gaudino, Vincenzo Durevole e Vincenzo Di Primo.

Maria Toffanin e Maria De Filippi unite per This is Me

Con la 3a e ultima puntata, e con ospite a sorpresa Pier Silvio Berlusconi, presidente Mediaset nonché compagno di Silvia Toffanin, hanno chiuso questo primo (?) ciclo di programma Elodie, Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Giulia Pauselli, Riki, Alessandro Cavallo, Dustin Taylor, Mattia Zenzola, Sebastian Melo Taveira e Wax, senza dimenticare volti storici di Amici come Peppe Vessicchio, Rossella Brescia, Kledi Kadiu, Garrison Rochelle e Alessandra Celentano, ancora oggi inattaccabile e inflessibile professoressa di danza classica.

L'autogoal di Silvia Toffanin

Poco più di 30 nomi da celebrare in 23 edizioni di Amici, con altre decine e decine di ragazzi e ragazze che potrebbero dare forma ad un'eventuale futura seconda edizione, perché il programma di Maria De Filippi ha negli anni prodotto aspiranti popstar come se non ci fosse un domani, divorandone la stragrande maggioranza. L'idea vincente di This is Me risiede nella rievocazione di ciò che un tempo era diverso e che oggi, a detta di chi quella "diversità" l'ha vissuta in prima persona come fan, spettatore, era anche superiore, migliore, più avvincente e completa.

This Is Me: Pier Silvio Berlusconi in una foto

Ed è un paradosso perché quest'intuizione vincente va inesorabilmente a colpire l'Amici attuale, che non ha davvero più nulla a che fare con l'Amici delle origini, quando tutti studiavano e dovevano saper far tutto, quando a vincere l'unico trofeo a disposizione poteva essere un cantante o un ballerino senza dover necessariamente dividere chicchessia in categorie ad hoc, quando il mitologico pubblico parlante interagiva con gli studenti, con i professori meno accentratori e prime donne, con il televoto a decidere eliminati e vincitori al cospetto di un mai dimenticato "pongoregolamento".

Silvia Toffanin, il cui apporto a This is Me è nella sua limitatezza paragonabile a quello di Filippo Bisciglia in Temptation Island, conduce un programma che si guarda tronfio allo specchio celebrando sé stesso, la sua storia e i suoi principali protagonisti, e non solo quello che hanno letteralmente sfondato, alimentando inconsciamente una sincera e tangibile nostalgia per l'Amici che fu e che da tempo più non esiste, perché semplicemente diventato altro e con il medesimo successo di pubblico.

This is Me e l'auditel

Uno sguardo al passato attraverso le lenti del presente che ha subito fatto centro, perché I Migliori Anni di Amici di Maria, ovvero This is Me, ha conquistato l'Auditel del mercoledì sera, da tempo terra di conquista per chiunque grazie all'inspiegabile ma reiterato spegnimento di Rai1. Senza strafare lo show condotto da Silvia Toffanin ha fatto registrare un discreto seguito. 3.213.000 telespettatori e il 22,24% di share per la prima puntata, con la 2a calata a 2.928.000 telespettatori, pari al 21,14% di share. In entrambi i casi vittoria di serata e Canale5 soddisfatta, pur senza fare faville. Una festa di musica e danza che ha provato a riunire due generazioni davanti al piccolo schermo, ovvero chi era adolescente e guardava Amici nei primi anni '2000 e chi è adolescente e telespettatore di Amici oggi. Due mondi non necessariamente in grado di dialogare tra loro, perché legati ad un linguaggio televisivo differente, fatalmente evolutosi nel tempo, e chissà probabilmente inconciliabile. This Is.