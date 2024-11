This is me, Andreas Muller e Veronica Peparini: "Per sempre grati ad Amici"

Ospite nella seconda puntata di This is me, Andreas Muller ha raccontato la sua vita prima e dopo il grande successo ad Amici.

Oggi è un ballerino amatissimo, è padre di due gemelli, e di recente lo abbiamo visto a La Talpa su Canale 5 insieme a Veronica Peparini (che è anche la sua compagna). Andreas Muller, però, non dimentica i suoi trascorsi ad Amici. Vincitore nel 2017, il ballerino ricorda le sfide e le prove che superato a This is me, programma di Silvia Toffanin, in cui si è lasciato cogliere dalle emozioni nel rivivere momenti per lui molto importanti.

Andreas Muller a This is me: "Sarò sempre grato ad Amici"

Durante l'intervista, il ballerino ha ripercorso tutta la sua grande carriera ma non ha mai smesso di ringraziare il programma né Maria de Filippi. "Io non smetterò mai di essere grato a questo posto", ammette. "Mi ha dato la possibilità di vincere Amici ma non è solo questo. È una lezione di vita, un primo confronto che tu hai con altre persone, altri artisti, con persone che non la penseranno come te", aggiunge. "È la prima volta che esci di casa, prendi porte in faccia, ma sono quelle che ti formano. Amici ti forma. Se un giorno dovessi insegnare qualcosa alle mie figlie, insegnerei questo, il fatto di crederci sempre fino in fondo".

Oltre a questo, il ballerino ha ricordato anche l'affetto che lo lega alla nonna - recentemente scomparsa - ammettendo quanto sia stata importante per lui e la sua formazione. "Nell'ultimo anno la vita mi mette a dura prova, è la seconda persona cara che perdo, mia nonna, e non ci posso fare niente", racconta a Silvia Toffanin. "Dall'altro lato è arrivata una nuova vita e mi faccio forza. Io voglio molto bene a mia nonna. Questa volta non voglio piangere ulteriormente, però la tv è un mezzo molto importante, ho fatto tante scelte per la mia famiglia, sono rimasto in Italia e ho deciso di costruire tutto il mio futuro qua".

E poi conclude: "Ai giovani dico di vivere i propri familiari il più tempo possibile perché sono momenti preziosissimi che ti mancheranno. È una fortuna, un dono." Prima da passare la parola ad altri suoi colleghi, Andreas si è esibito in una bellissima performance in cui, all'improvviso, è spuntata anche Veronica Peparini. Sul finale della coreografia i due si sono scambiati un bacio.