"In che mondo stiamo vivendo?" Andreas Muller e la shitstorm per la foto al cimitero con le sue bambine

Oltre che ballerino è anche content creator. Da quando sono venute al mondo le figlie di Andreas Muller, nate dalla relazione con Veronica Peparini che di professione è ballerina ed ex maestra di Amici, sono aumentate a dismisura le foto e i video che il neo-genitore condivide su Instagram. Una scelta che Muller ha preso di comune accordo con la Peparini e che, ovviamente, ha i suoi pro e i suoi contro. Una sovraesposizione, a volte, può creare un effetto boomerang e alcuni contenuti possono anche non essere recepiti dai follower nel modo giusto. Neanche a dirlo, uno degli ultimi post che il ballerino ha pubblicato su Instagram ha fatto infuriare i fan con commenti molto pungenti.

Muller e le sue bambine: una shitstorm di polemiche

Nel corso delle ultime ore, Andreas Muller ha pubblicato una serie di foto che sono state scattate dentro un cimitero e, proprio in queste foto da un luogo così fuori dall'ordinario, si sono intraviste anche le due gemelle del ballerino. Non sono tardati ad arrivare i primi commenti al vetriolo. "Sei caduto in basso", "Non è un luogo per due bambine così piccole", "Si può perdonare tutto ma questo proprio no", tuonano i follower. In pochi hanno apprezzato il post di Andreas, ma la spiegazione di questo gesto la si trova nella didascalia che accompagna le foto. Qui Muller spiega il motivo per quale ha portato le figlie al cimitero.

Amici: Veronica Peparini e Andreas Muller sono genitori: nate le gemelle Penelope e Ginevra

"Ciao zio, oggi è un anno senza te e sono venuto a trovarti con Ginevra e Penelope. Sei stato il primo a sapere del loro arrivo ma non sei riuscito ad esserci per la loro nascita, cosi oggi a distanza di un anno da uno dei giorni più brutti della mia vita, sono venuto a salutarti con i tesori più grandi della mia vita! Manchi tanto ma oggi in quel cimitero c'erano anche sorrisi in mezzo alle lacrime. Ginevra ha il tuo sorriso. Sei il loro angelo custode".

Il ballerino voleva che Penelope e Ginevra conoscessero lo zio, morto di recente, a cui era molto legato. A causa di una grave malattia è scomparso all'improvviso, lasciando un vuoto nel cuore di Andreas. A Salvatore - questa era il suo nome - ha affidato per primo la notizia dell'arrivo delle due gemelle, ma purtroppo non ha fatto in tempo a conoscerle. Peccato che ai fan di Muller non è andato giù questa "spettacolarizzazione" (a loro avviso) della privacy di famiglia.