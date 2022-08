This England: il teaser italiano della serie Sky con Kenneth Branagh nel ruolo di Boris Johnson

Kenneth Branagh, irriconoscibile nel ruolo del Primo Ministro inglese Boris Johnson, nel teaser italiano della miniserie This England, in arrivo su Sky il 23 settembre.

Sky ha condiviso il teaser trailer italiano della nuova serie This England in cui l'attore Kenneth Branagh ha il ruolo del primo ministro britannico Boris Johnson.

Nel breve video condiviso online si vedono solo delle immagini che mostrano gli spazi in cui si muove il politico e un estratto di Johnson impegnato in una conferenza stampa.

Co-sceneggiata e diretta da Michael Winterbottom, This England è una serie tv Sky Original in 6 episodi con il vincitore del premio Oscar e del premio Bafta Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson, raccontato nei tumultuosi primi mesi da Premier britannico. La serie andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 settembre, quando tutti gli episodi saranno subito disponibili.

This England (precedentemente conosciuta come This Sceptred Isle) racconterà l'impatto che la prima ondata della pandemia da Coronavirus ha avuto sul Regno Unito. La miniserie porterà gli spettatori fra i corridoi del potere, con Johnson alle prese con Covid-19, Brexit e una controversa vita politica e personale.

Kenneth Branagh: dopo Poirot, vorrebbe portare sul grande schermo le storie di Miss Marple

Gli eventi politici si intrecceranno con storie provenienti da tutto il Paese, dagli esperti e gli scienziati impegnati in una lotta contro il tempo per arrivare a comprendere come si trasmette il virus, ai dottori, gli infermieri e gli operatori delle case di riposo in prima linea per contenere e superare l'emergenza, fino alle persone comuni le cui vite sono state gettate nel caos dalla pandemia.

This England è prodotta dalla Revolution Films di Michael Winterbottom e dalla Passenger di Richard Brown.