Kenneth Branagh: dopo Poirot, vorrebbe portare sul grande schermo le storie di Miss Marple

Kenneth Branagh ha portato sul grande schermo le indagini di Hercule Poirot e l'attore e regista ha ora condiviso la sua idea di creare un "universo cinematografico" ispirato alle opere di Agatha Christie.

La star ha infatti condiviso la sua idea in occasione di una recente intervista rilasciata durante la promozione di Assassinio sul Nilo.

Nel video Kenneth Branagh, parlando di Assassinio sul Nilo, ha dichiarato: "Amerei vedere Miss Marple in un universo cinematografico. Mi piacerebbe realmente: è una detective brillante, davvero brillante. Non è

ufficialmente una detective, ma è un'investigatrice brillante".

Il filmmaker ha quindi aggiunto: "Ho fatto le mie ricerche su Poirot e ho letto molti romanzi con Miss Marple. Ha la grande qualità di poter essere un detective in grado di sparire, di essere invisibile. Quando le persone ti ignorano è un fantastico plus, se stai cercando di risolvere un mistero. Significa che hai un vantaggio quando puoi vedere gli altri in modi diversi, visto che non si rendono nemmeno conto che li stai osservando".

Branagh ha infine sottolineato: "Quindi Marple (e Poirot)... Non sarebbe fantastico metterli insieme? Penso sarebbe divertente".

Basato sul romanzo del 1937 di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo è un audace mystery-thriller sul caos emotivo e sulle fatali conseguenze scatenate dall'amore ossessivo. Kenneth Branagh torna nei panni dell'iconico detective Hercule Poirot, insieme a Tom Bateman, la quattro volte candidata all'Oscar Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright.

La sceneggiatura di Assassinio sul Nilo, che riunisce il team di filmmaker dietro al successo globale Assassinio sull'Orient Express, è basata sul romanzo di Agatha Christie (edito in Italia da Mondadori) ed è firmata da Michael Green. Il film è prodotto da Ridley Scott, Kenneth Branagh, Judy Hofflund e Kevin J. Walsh, mentre Mark Gordon, Simon Kinberg, Matthew Jenkins, James Prichard e Matthew Prichard sono i produttori esecutivi.