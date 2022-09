This England: arriva la miniserie su Boris Johnson, dal 30 settembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Dal 30 settembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW arriva This England: l'attesissima serie Sky Original con Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson.

This England, la miniserie tv Sky Original in 6 episodi con il vincitore del premio Oscar e del premio Bafta Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson, narra i tumultuosi primi mesi da Premier del celebre politico britannico.

La show andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 30 settembre, con due episodi a settimana tutti i venerdì su Sky Atlantic. This England, co-sceneggiata e diretta da Michael Winterbottom, racconterà l'impatto che la prima ondata della pandemia da Coronavirus ha avuto sul Regno Unito.

This England: un primo piano di Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson

La miniserie porterà gli spettatori fra i corridoi del potere, con Johnson alle prese con Covid-19, Brexit e una controversa vita politica e personale. Gli eventi politici si intrecceranno con storie provenienti da tutto il Paese, dagli esperti e gli scienziati impegnati in una lotta contro il tempo per arrivare a comprendere come si trasmette il virus, ai dottori, gli infermieri e gli operatori delle case di riposo in prima linea per contenere e superare l'emergenza, fino alle persone comuni le cui vite sono state gettate nel caos dalla pandemia.

This England è prodotta dalla Revolution Films di Michael Winterbottom e dalla Passenger di Richard Brown. Per poter vedere lo show è necessario essere abbonati a Sky: l'abbonamento ti consentirà anche di guardare This England in streaming sull'app Sky Go.