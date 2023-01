Thirst di Park Chan-wook gratis su MioCinema dal 26 Gennaio al 3 Febbraio

In occasione dell'uscita al cinema di Decision To Leave, Lucky Red offre la visione gratuita di Thirst su MioCinema a tutti gli utenti per 1 settimana, dal 26 Gennaio al 3 Febbraio, disponibile in versione originale.

Per accedere al film gli utenti dovranno utilizzare il codice voucher "DECISION". Qui il link alla scheda: miocinema.com/thirst.

Qui trovate la nostra recensione di Thirst, pellicola diretta da Park Chan-Wook nel 2009 mai distribuita al cinema in Italia.

Come rivela la sinossi di Thirst, il benvoluto pastore di una piccola cittadina coreana si offre volontario per una sperimentazione medica, il cui obiettivo è trovare la cura di una malattia rara e mortale. Qualcosa però nell'esperimento va storto, e il prete si trasforma in un vampiro. Cambiato nel fisico e nella mente, avvia una relazione clandestina con la moglie repressa e insoddisfatta di un amico d'infanzia, e scivola sempre più in un vortice di depravazioni. Quel che è rimasto di umano in lui dovrà lottare fino alla morte per non scomparire definitivamente.