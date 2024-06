They Follow, quando inizieranno le riprese del sequel horror? La conferma di Maika Monroe

Maika Monroe ha attirato su di sé le attenzioni di critica e pubblico grazie al ruolo da protagonista nell'horror di David Robert Mitchell It Follows, che avrà un seguito intitolato They Follow. Nonostante le informazioni sul sequel scarseggino, l'attrice ha fornito un dettaglio interessante.

Monroe farà parte del cast anche di They Follow, molto atteso dai fan dell'horror indie di Mitchell che conquistò il pubblico e ottenne diverse ottime recensioni dalla critica specializzata. In attesa di scoprire qualche novità sulla trama, è stata confermato il periodo d'inizio delle riprese.

Anno nuovo

In un'intervista a Indiewire, Maika Monroe ha confermato che la produzione prenderà il via all'inizio del 2025, senza aggiungere altri dettagli:"So solo che David non farebbe un sequel se non fosse incredibile, e la sceneggiatura è così maledettamente buona. Ne sono ossessionata. Sono così entusiasta di tornare ad interpretare Jay e di vedere a che punto la ritroviamo, sarà fantastico".

Maika Monroe in una scena di It Follows

Per la prima volta in carriera, Maika Monroe tornerà ad interpretare un personaggio che ha già portato sullo schermo:"Non ho idea di come mi preparerò. Sarà la mia prima volta, un'avventura completamente nuova per me. Probabilmente ci saranno molte conversazioni con David e cercheremo di mettere tutto insieme ciò che è successo nei dieci anni intercorsi tra il primo e il secondo film. Penso che sarà molto divertente".

Nel primo film, It Follows, gli adolescenti erano presi di mira da un'entità soprannaturale che poteva assumere innumerevoli forme e apparizioni nella fase di avvicinamento alla propria vittima. L'unico modo per rallentarla è trasmettere la maledizione a qualcun altro attraverso rapporti sessuali. Nel cast del lungometraggio presentato al Festival di Cannes, anche Jake Weary, Daniel Zovatto, Keir Gilchrist e Olivia Luccardi. It Follows è stato uno dei film horror più acclamati dell'ultimo decennio e l'attenzione per il seguito sarà molto più alta rispetto al precedente.