They Follow: David Robert Mitchell realizzerà il sequel di It Follows

Il regista David Robert Mitchell tornerà nel mondo horror con They Follow e la protagonista, dopo il successo di It Follows, sarà nuovamente Maika Monroe.

It Follows avrà un sequel intitolato They Follow, le cui riprese dovrebbero svolgersi all'inizio del 2024.

La produzione sarà curata da Neon in collaborazione con Good Fear Content e il team che ha portato al successo il primo capitolo.

I primi dettagli del sequel

Maika Monroe nel film It Follows

David Robert Mitchell sarà nuovamente sceneggiatore e regista e nel cast di They Follow ci sarà Maika Monroe che riprenderà il ruolo di Jay Height.

It Follows ha incassato nelle sale americane circa 15 milioni di dollari e ha conquistato una nomination ai Critics Choice Awards.

Il filmmaker, dopo l'horror, ha scritto, prodotto e diretto Under the Silver Lake con star Andrew Garfield e Riley Keough. Mitchell sta attualmente sviluppando un progetto co-prodotto da Warner Bros e Bad Robot con star Anne Hathaway.