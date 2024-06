It Follows: Maika Monroe anticipa che il sequel sarà "più grande e dark"

L'attrice Maika Monroe ha parlato del sequel di It Follows, condividendo le sue opinioni sulla sceneggiatura del film.

It Follows avrà un sequel e la protagonista Maika Monroe ha anticipato qualche dettaglio del prossimo film horror diretto da David Robert Mitchell.

L'attrice aveva avuto il ruolo di Jay, che veniva tormentata da un'entità apparsa dopo che aveva avuto un rapporto sessuale con il fidanzato.

Cosa accadrà in They Follow?

Nel film It Follows si scopriva l'esistenza di una maledizione che che si trasmette da una persona all'altra tramite il contatto sessuale. Jay cercava di liberarsi della presenza, che può sparire solo quando la protagonista decide di passarla a un'altra persona.

Il sequel si intitolerà They Follow e, per ora, non sono stati svelati i dettagli della trama.

Maika nel primo film

Maika Monroe, intervistata da Collider, ha però anticipato che la storia è davvero buona ed è entusiasta dalla possibilità di interpretare di nuovo Jay.

L'attrice ha aggiunto: "Come sapete dal primo film, non mi assumo nessun merito, David è brillante. Lo è davvero. L'intero film si è trasformato a quel punto. Stava cambiando le regole del gioco del genere e lui non realizzerebbe un sequel se non pensasse che possa essere persino migliore. Lui è davvero specifico, rifiuta molti progetti e storie".

It Follows: perché è il miglior film horror del decennio

Le anticipazioni dell'attrice

Maika ha aggiunto che David Robert Mitchell sa davvero bene cosa vuole fare e per questo la sua reazione iniziale è stata all'insegna della sorpresa perché non pensava che il regista le avrebbe proposto una continuazione della storia. Monroe ha però anticipato: "Ho letto lo script ed è semplicemente così fottutamente buono. Lo è. Sono così entusiasta. Penso che la situazione in cui incontrerete Jay non è forse quella che potreste aspettarvi, ma è così fantastica".

La star di It Follows ha quindi ribadito: "Sarà semplicemente più grande, più dark e più contorto. Leggerlo è stata la cosa più folle di sempre".