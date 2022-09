They Cloned Tyrone: il teaser del film con Jamie Foxx, Teyonah Parris e John Boyega

L'evento TUDUM organizzato da Netflix ha regalato, tra i tanti contenuti presentati in anteprima, anche il trailer del film They Cloned Tyrone.

Nel video si vedono i tre protagonisti in un ascensore, dove iniziano a cantare prima di entrare in un laboratorio. Il trailer svela inoltre qualche spoiler sulla cospirazione in cui verranno coinvolti i personaggi e sulle scoperte che compiono.

Jamie Foxx con They Cloned Tyrone ha collaborato nuovamente con Netflix dopo il successo ottenuto da Project Power.

Al centro della trama del lungometraggio ci saranno tre personaggi impegnati a indagare su una serie di strani eventi, rendendosi conto dell'esistenza di una cospirazione che incombe su di loro.

Il film è stato scritto e diretto da Juel Taylor, autore di Creed 2, e ha come co-sceneggiatore Tony Rettemaier.

Nel cast ci saranno anche Teyonah Parris e John Boyega che aveva spiegato: "Il film sarà come Attack the Block. Posso anticiparvi questo. Juel Taylor farà il suo esordio alla regia con questo film e ha scritto una sceneggiatura brillante. Non attrai Jamie Foxx senza uno script di livello ed è davvero ben scritto, sarà molto divertente girarlo".