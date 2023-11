Il Therizinosauro di Jurassic World Il dominio tra le offerte del Black Friday di Amazon

Amanti dei dinosauri a raccolta! Perché l'occasione è di quelle da non perdere grazie alle offerte di questi giorni che vedono tra i prodotti in sconto per il Black Friday di Amazon "Il Black Friday di Amazon") anche alcuni della linea Mattel dedicata a Jurassic World: Il dominio, il terzo capitolo della recente trilogia giurassica diretto da Colin Trevorrow. La nostra segnalazione, che potete raggiungere dal box che segue, è relativa alla new entry del film, il Therizinosauro nella sua versione attacco tagliente, in netto sconto del 34% e con un prezzo di vendita di €19,89.

Il gioco

Il Therizinosauro Attacco Tagliente è dotato di enormi artigli che sferrano colpi laceranti, che accompagna con effetti sonori epici mentre balza in avanti spalancando le fauci, mentre si gioca con il prodotto. È possibile anche avere informazioni e attivare funzione di realtà aumentata grazie al proprio smartphone e l'app gratuita Jurassic World Facts, con la quale è possibile far apparire il Therizinosauro in ogni stanza della propria casa. Ma disponibile anche una sezione in laboratori, dove è possibile analizzare, con scansione termica e ai raggi X, il dinosauro in laboratorio e aggiungere al gioco un livello di apprendimento. Per questo è un regalo perfetto per gli amanti di questi meravigliosi animali ormai estinti.

Îl film e le offerte

Accolto in maniera meno positiva dei suoi predecessori, Jurassic World: Il dominio fornisce comunque un buon intrattenimento, soprattutto nel recuperarlo ora con la visione domestica, che permette anche di soffermarsi sui dinosauri per guardare e riguardare le scene spettacolari che li vedono protagonisti. Non per ultima proprio l'incontro tra il Therizinosauro oggetto di questa offerta e la protagonista interpretata da Bryce Dallas Howard, tra le più riuscite del film per costruzione e tensione.

Jurassic World: Il Dominio, Bryce Dallas Howard in una foto del film

Per gli amanti di Dominion, ma della saga in generale, segnaliamo che ci sono molte altre offerte in questi giorni di Black Friday e ci limitiamo ad aggiungere un paio di prodotti in particolare che ci hanno colpiti: Uno splendido modello di T-Rex da 53 cm di grandezza, l'altrettanto iconico Spinosauro, apparso per la prima volta in Jurassic Park III, o spostandoci in ambito Lego, la fuga del T-Rex.

Ma potete iscrivervi anche al nostro canale Telegram, box a seguire, in cui segnaliamo altre offerte man mano che individuiamo le più appetibili.