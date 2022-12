There's Something Wrong With the Children: il trailer del nuovo horror Blumhouse

Arriva il trailer di There's Something Wrong With the Children, il nuovo film horror targato Blumhouse con la star di Midnight Mass Zach Gilford, in uscita a inizio 2023.

Guardando il trailer di There's Something Wrong With the Children si capisce che c'è veramente qualcosa di strano nei bambini. Il nuovo film horror della Blumhouse farà il suo ingresso nel mercato nel 2023, approdando direttamente in streaming, e promette una generosa dose di sangue, boschi inquietanti e ragazzini pieni di furia omicida. La prima distribuzione digitale è fissata per il 17 gennaio e si tratterà del secondo titolo dell'anno per Blumhouse, dopo l'uscita di M3GAN.

La trama di There's Something Wrong with the Children vede una coppia, Ben e Margaret, impegnata a badare ai figli di amici, nel contesto bucolico dei boschi. Una notte i due pargoli spariscono dalla casa, mettendo in agitazione i babysitter che corrono a cercarli nella foresta. Li trovano, ma solo qualche secondo dopo prima di assistere al loro salto in un misterioso abisso nel terreno. Quando i bambini tornano, non saranno più tanto dolci.

A giudicare dalle premesse, There's Something Wrong With the Children ha diversi punti in comune con un horror del 2019, ovvero Hole - L'Abisso, dove un bimbo a sua volta scompariva in un buco del terreno per poi tornare mostrando comportamenti poco affettuosi.

Amazon e Blumhouse: un nuovo accordo prevede la realizzazione di 8 film!

Nel cast del film ci saranno la star di Midnight Mass Zach Gilford e Amanda Crew nei panni dei baby sitter, mentre i piccoli assassini saranno interpretati da Briella Guiza e David Mattle. La sceneggiatura è opera di T.J. Cimfel and David White, mentre la regia è affidata a Roxanne Benjamin, già autrice horror con Body at Brighton Rock e alcuni segmenti delle antologie V/H/S e XX.