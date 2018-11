Amazon e Blumhouse: un nuovo accordo prevede la realizzazione di 8 film!

Amazon Studios e Blumhouse hanno annunciato un accordo che prevede la realizzazione di otto film di genere thriller che saranno legati tra loro a livello tematico.

I lungometraggi debutteranno sulla piattaforma di Amazon Prime Video e raggiungeranno in contemporanea circa 200 territori in tutto il mondo. La regia sarà curata da vari filmmaker, di cui non è ancora stata annunciata l'identità.

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato: "Jason Blum ha costruito un impero basato sulla paura, sugli elementi sconvolgenti e tutte le cose che fanno rabbrividire. Ha ridefinito il genere horror per i fan che sono alla ricerca di spaventi basati su concetti di livello. Che si tratti di found footage o di commeddie terrificanti socialmente consapevoli o di una scarica di adrenalina puramente spaventosa, ha reinventato il genere e ha infuso una rilevanza culturale. Non vediamo l'ora di scoprire gli incubi che proporrà al pubblico globale di Prime Video".

Jason Blum ha quindi aggiunto: "Siamo deliziati che Amazon stia concedendo alla Blumhouse la fiducia necessaria a offrire dei progetti elettrizzanti agli spettatori di tutto il mondo attraverso questo accordo. Questa è un'opportunità grandiosa per Blumhouse Television per dare potere a dei filmmaker poco rappresentati offrendo uno sguardo nuovo a dei generi dark amati dai fan di tutto il mondo".