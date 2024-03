THEM: The Scare, trailer per la Stagione 2 della serie antologica Prime Video

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer di THEM: The Scare, seconda stagione della serie antologica creata da Little Marvin e prodotta da Lena Waithe. La prima stagione, sottotitolata Covenant, era uscita sulla piattaforma digitale nel 2021.

Secondo il comunicato stampa di Prime Video: "Questa seconda stagione sarà composta da otto episodi e debutterà giovedì 25 aprile 2024 in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. Tutti gli episodi saranno disponibili al momento dell'uscita".

Cosa racconta questa seconda stagione?

THEM: The Scare sarà ancora una volta ambientato a Los Angeles (la prima stagione, sottotitolato Covenant, si svolgeva a Compton nel 1952 circa, ma la storia si sposterà al 1991). La trama è incentrata sulla detective Dawn Reeve, della squadra omicidi della polizia di Los Angeles, alla quale viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre affidataria che ha lasciato scossi anche i detective più incalliti. In un periodo tumultuoso per Los Angeles, una città sull'orlo del caos, Dawn è determinata a fermare l'assassino. Ma mentre si avvicina alla verità, qualcosa di inquietante e maligno attanaglia lei e la sua famiglia...

Anche la prima stagione di Them (Covenant) era ambientata in California, precisamente nella Los Angeles dei primi anni Cinquanta, dove la famiglia Emory divenne la prima famiglia nera a stabilirsi a Compton. Da lì, un mix di tensioni razziali, vicini bigotti e forze soprannaturali all'interno della casa stessa convergevano per spingere gli Emory sull'orlo della follia e del male. Su queste pagine trovate la nostra recensione di THEM: Covenant.

Deborah Ayorinde ha recitato nella prima storia nel ruolo di Livia "Lucky" Emory e torna anche in THEM: The Scare nel ruolo principale della detective Dawn Reeve.

Them, Stephen King: "Il primo episodio mi ha spaventato a morte"

Controversie

THEM ha suscitato molte polemiche per la questione del "black trauma porn", ovvero la pratica oggettiva di sfruttare le ingiustizie razziali subite dagli afroamericani come ispirazione per storie di genere horror. Questo ha fatto percepire il livello di orrore e paura della vita reale a cui la serie ha attinto, per non parlare degli inquietanti elementi soprannaturali dello show.