Them, Stephen King: "Il primo episodio mi ha spaventato a morte"

Them è la nuova serie originale prodotta e distribuita da Amazon Prime Video. Lo show si è immediatamente guadagnato l'endorsement di Stephen King che, in un tweet, sostiene che il primo episodio lo abbia spaventato a morte.

Attraverso il suo profilo Twitter, Stephen King ha parlato di Them e ha dichiarato: "Amazon Prime Video: Them, inizia domani. Il primo episodio mi ha terrorizzato. E io non sono così facile da spaventare. Bonus: se non avete mai visto gruppi inquietanti di donne degli anni Cinquanta, questa è la vostra grande occasione!". Ovviamente, il semplice pilot non è sufficiente a giudicare una serie. Partire bene, però, non può che essere un ottimo segno! Qui potete leggere la nostra recensione di Them.

Il Re, poi, ha condiviso anche un fotogramma postato da un utente che ha risposto alla sua affermazione e che aveva detto di aver pensato ad Assalto alla Terra, film diretto nel 1954 da Gordon Douglas in piena epoca sci-fi. Curiosamente, il titolo originale del film è Them!. A questo proposito, King ha continuato: "Ho amato Them, la versione classica. Il nuovo show focalizza la sua attenzione su gruppi di signore bianche molto spaventose".

Negli ultimi tempi, Stephen King ha dispensato numerosi consigli e ha raccomandato ai suoi fan Servant, distribuita da AppleTV+ e prodotta da M. Night Shyamalan, The Sinner, disponibile su Netflix e AppleTV+ e Mr. Mercedes, distribuita da Peacock e Starz. Per non parlare de La storia di Lisey, la cui lavorazione è attualmente in corso.