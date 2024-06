Thelma & Louise, Geena Davis non vuole un remake: "Non verrà mai realizzato, non c'è bisogno"

Per la co-protaognista del cult di Ridley Scott non c'è assolutamente bisogno di un remake aggiornato

Nonostante vengano annunciati remake ogni giorno a Hollywood, pare che al momento nessuno sia intenzionato a realizzarne uno di Thelma & Louise e alla co-protagonista del cult Geena Davis va benissimo così.

Come riportato da IndieWire, la Davis ha recentemente partecipato al Bentonville Film Festival. Qui ha avuto modo di parlare di Thelma & Louise, commentando la possibilità che il film riceva un remake in chiave aggiornata. La Davis non è una fan dell'idea, ritenendo che l'originale regga così bene da non rendere necessaria una nuova versione.

L'attrice ha quindi elogiato il lavoro svolto da Ridley Scott come regista del film, ribattendo alle critiche mosse per aver affidato a un uomo la regia di questo classico femminista.

Susan Sarandon e Geena Davis

"È per questo che dico sempre che un uomo ha diretto Thelma & Louise. Voglio dire, non per promuovere gli uomini", ha detto Davis. "Ma per ribadire che sia le donne che gli uomini possono dirigere qualsiasi cosa. Basta farlo con il cuore in mano".

Parlando dell'eventualità di un remake, l'attrice è stata categorica: "Beh, non dovrebbe mai essere rifatto", ha dichiarato l'attrice Premio Oscar nell'intervista a IndieWire. "Voglio dire, sono passati 30 e passa anni e regge ancora più di molti altri film. Non lo dico perché ci sono io, lo dico perché regge davvero il passare degli anni. E non c'è bisogno di rivisitarlo. Non avrebbe senso secondo me".

Sull'idea dei remake in generale, Davis ha quindi aggiunto: "Dovrebbero essere migliori. Sono favorevole a rifare film che non hanno funzionato per far sì che funzionino. Sarebbe fantastico. Grazie a Dio nessuno ha mai provato a rifare Casablanca o qualcosa del genere. Per ora! Menomale. Non ne sarei felice".