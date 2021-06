Thelma & Louise, il bacio di Susan Sarandon e Geena Davis 30 anni dopo (FOTO)

In occasione del trentesimo anniversario di Thelma & Louise, Susan Sarandon e Geena Davis hanno ricreato il celebre bacio che ha contribuito a rendere indimenticabile il cult diretto da Ridley Scott nel 1991.

In occasione della 64esima edizione dei Premi Oscar, Susan Sarandon e Geena Davis hanno ottenuto la nomination per le Migliori Attrici Protagoniste per le loro interpretazioni in Thelma & Louise. In occasione del trentennale dall'uscita del progetto di Ridley Scott, le due hanno ricreato la scena del bacio, una delle immagini che meglio hanno contribuito all'immortalità dell'opera.

Come riportato dal Daily Mail, Susan Sarandon e Geena Davis non sono riuscite a contenere il loro entusiasmo e sono salite a bordo della celebre Ford Thunderbird del 1966. Il duo ha indossato una maglietta con su scritto: "Lei è la mia Thelma e io sono la sua Louise" e viceversa.

I proventi dell'evento sono andati in beneficenza all'L.A. Regional Food Bank e al The Geena Davis Institute on Gender in Media. L'evento si è tenuto al Teatro Greco di Griffith Park, a Los Angeles. Le due attrici sono apparse in forma smagliante e hanno dato vita a una serie di selfie indimenticabili. Ad essere presente alla proiezione Callie Khouri che, nel 1992, ha vinto il Premio Oscar alla Miglior Sceneggiatura Originale per il Thelma & Louise. Il film è valso anche una nomination a Ridley Scott per la Miglior Regia.

Distribuito il 24 maggio 1991, il film è noto per aver lanciato la carriera di Brad Pitt e per essersi avvalso anche delle performance di Harvey Keitel e Michael Madsen. Ad essere presenti all'evento sono stati anche Megan Mullally di Will & Grace e suo marito Nick Offerman. Prima della proiezione, si è tenuto un incontro con le due attrici protagoniste.