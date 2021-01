The World to Come: il trailer del film con Vanessa Kirby e Katherine Waterston

Vanessa Kirby e Katherine Waterston sono le star di The World to Come, di cui è stato condiviso il trailer che regala le prime scene del film.

The World To Come è il nuovo film con star Vanessa Kirby e Katherine Waterston di cui ora è stato condiviso il trailer, in attesa dell'arrivo nei cinema americani e in streaming previsto per il 12 febbraio.

Nel video si vede il momento in cui Abigail nota l'arrivo in città di una nuova coppia, facendo così la conoscenza di Tallie, con cui stringe immediatamente un rapporto di amicizia che potrebbe diventare un sentimento più profondo e avere delle conseguenze drammatiche.

Il film The World to Come è stato scritto da Ron Hansen e Jim Shepard, autore della storia da cui è tratto il progetto, mentre alla regia c'è Mona Fastvold.

La storia è ambientata nel diciannovesimo secolo. Abigail (Katherine Waterston), la moglie di un contadino, e la sua nuova vicina Tallie (Vanessa Kirby) si ritrovano attratte una dall'altra. Abigail, che sta ancora soffrendo per una perdita subita, si occupa del marito Dyer mentre lo spirito libero Tallie affronta la gelosia del marito Finney. Il legame tra di loro inizia a riempire un vuoto presente nelle loro vite che non sapevano nemmeno esistesse.

Nel cast ci sono anche Casey Affleck, coinvolto come produttore, che sarà Dyer e l'attore Christopher Abbott nei panni di Finney.