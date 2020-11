The Women: la battuta su Madonna nasconde una verità sulla popstar

L'estetista di The Women, interpretata da Debi Mazar, in una scena semi-autobiografica presente nel film, parla del giorno in cui ha incontrato Madonna.

Tanya, l'estetista di The Women interpretata da Debi Mazar, durante una celebre scena del film, parla del giorno in cui ha incontrato Madonna per la prima volta; questa scena nasconde una verità sulla vita della popstar: le due donne sono amiche da moltissimi anni.

Meg Ryan in una scena del film The Women

Debi Mazar e Madonna sono amiche da decenni, sono nate a pochi giorni di distanza e sono solite spesso le foto presenti sulle loro rispettive pagine social. Mazar è perfino apparsa in quattro dei migliori video di Madonna: True Blue, Papa Don't Preach, Deeper and Deeper e in Music.

Nel 1982, mentre lavorava presso Danceteria, Mazar ha incontrato la superstar americana che ha deciso immediatamente di assumerla come truccatrice per il suo video musicale di Everybody. Mazar ha anche curato l'acconciatura e il trucco della cantante per lo spettacolo teatrale Speed-the-Plow.

La regista Diane English ed Eva Mendes sul set del film The Women

The Women è stato valutato negativamente dalla critica e ha ricevuto un punteggio di approvazione del 14% su Rotten Tomatoes sulla base di 148 recensioni. Il consenso critico del sito afferma: "Il film è un pessimo remake del classico del 1939, privo del fascino, dell'arguzia e degli avvincenti protagonisti presenti nell'originale".